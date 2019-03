Ivana Yturbe habla de Jefferson Farfán frente a Mario Irivarren [VIDEO]

Gian Piero Díaz y Mathías Brivio anunciaron que la noche de este jueves 28 de febrero se iban a conocer a los nuevos integrantes de la temporada de verano, pero pocos se imaginaron que la exnovia de Mario Irivarren aparecería en el set de ‘Esto es Guerra’.

Ante la sorpresa de los ‘guerreros’ (incluído Mario Irivarren), la modelo Ivana Yturbe apareció en el reality. Además de admitir que los nervios se apoderaron de ella, la exparticipante de ‘Combate’ no tuvo problemas en referirse a Jefferson Farfán, su expareja.

“(Estoy haciendo) exactamente lo mismo que tú: trabajando. No quiere decir que si estoy con un chico que está de viaje no quiere decir que yo también me tengo que ir de viaje”, señaló Ivana Yturbe ante la pregunta del brasileño.

“Yo soy una mujer independiente y yo quiero trabajar”, añadió la pareja de Jefferson Farfán que hace poco regresó a Instagram para compartir una sensual fotografía.

Ivana Yturbe dejó atónito a Mario Irivarren tras su ingreso a EEG

¿En qué equipo de 'Esto es Guerra' estará Ivana Yturbe?

Sobre el futuro de Ivana Yturbe en el reality de América Televisión aún no se sabe mucho. "¿Quieres ser 'guerra' o quieres ser 'retador'?", preguntó Mathías Brivio para saber la intención de la joven, sin embargo ella dejó en vilo con su ambigua respuesta: "Mi corazón es 'retador', pero creo que yo soy 'guerrera'".