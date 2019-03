Spheffany contó qué opina sobre el posible regreso de Melissa a EEG tras polémico momento

Desde que se conoció que el novio de Melissa Loza fue detenido por la Policía de la DIRANDRO tras presuntamente comercializar con drogas y extorsionar, se habló del paradero de la exintegrante de ‘Esto es guerra’ por la situación complicada que atraviesa. Además, las alarmas de un posible regreso a América TV de la modelo se dieron en el set de EEG.

Durante el programa de ‘Esto es guerra’ el último miércoles se mencionó a Melissa Loza. Paloma Fiuza pidió que la modelo regrese al programa y Rafael Cardozo indicó que Spheffany Loza no está a la altura de su hermana porque no compite como ella.

“Yo feliz que venga. Me muero porque ella esté acá. Sería lindo que de repente ella esté en el equipo de ‘Guerreros’ y yo en el equipo de ‘Retadores’, así sacar técnicas de ella, pero lo que me molesta porque se agarran por algo tonto. (Ella) Ya no está. Yo soy la que está aquí (en EEG). Si viene yo feliz”, dijo la hermana de Melissa Loza.

Spheffany Loza aseguró que los comentarios de Rafael Cardozo y Paloma Fiuza no le afectan por el contrario está feliz que su hermana regrese a ‘Esto es guerra’. “¿Qué puedo hacer yo? Nada. No me afecta (los comentarios)”, comentó la joven ante las cámaras de América Espectáculos.

Roberto Martínez



Roberto Martínez arremetió contra la madre de Melissa Loza al verla sentada en el programa de Magaly Medina y de indicar que la modelo consumía droga.

“Mira en verdad no quiero opinar sobre la pareja de Melissa y nada por estilo. Entiendo tu trabajo y lo respeto. Sé las reglas del juego. No te voy a criticar sobre eso (Magaly). Entiendo perfectamente. Tengo a Flavia en el teléfono, privada en llanto viendo a su abuela, sea verdad o mentira. Sea lo que sea, hablando porquería y media”, inició la conversación molesto por la situación.

“Tengo a su nieta privada en llanto. No solamente por todo lo que está pasando, sino porque está sentada ahí (su abuela). Me da vergüenza mirarte (María Guadalupe). Ella ha vivido de Melissa durante mucho tiempo, años de años... ¿Su madre puede salir hablar que a su hija (Melissa) le dieron droga?, ¿que el tipo (Juan Diego) tenía una relación homosexual?, ¿teniendo una nieta puede decir eso?”, señaló ofuscado Roberto Martínez.