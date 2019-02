Caso Melissa Loza: Xoana González se pronuncia por escándalo de drogas

La modelo peruana Melissa Loza ha sido el tema de discusión en la mayoría de programas de espectáculos. La captura de su actual pareja Juan Diego Álvarez, quien fue intervenido por las autoridades de la DIRANDRO, provocó que figuras de la farándula se pronuncien sobre el caso que lo dio a conocer su madre en el programa de Magaly Medina. La señora manifestó que su hija se encuentra secuestrada por el sujeto y le impide que se comunique con ella.

Exparejas de la 'diosa' se manifestaron en la televisión. La opinión de la modelo argentina Xoana González por el caso de Melissa Loza fue uno de los más esperados. Gracias a una conversación que mantuvo con Tilsa Lozano en el programa "En exclusiva", el cual se emite por Panamericana, se conocieron las primeras impresiones de la exchica reality.

"Hermosa, ¿cómo estás? La realidad es que no quiero hablar del tema. Si la pregunta es si me alegro o ese tipo de cosas (en relación a la situación que atraviesa Melissa Loza), yo soy cero rencorosa. No soy una mina con maldad que se alegra del sufrimiento ajeno", comentó por medio de un chat vía WhatsApp.

Recordemos que en el año 2015, la ex integrante de "Esto es guerra" le impuso una demanda por calumnia y difamación. Xoana González expresó en un medio de comunicación que la 'Diosa' habría mantenido un romance con el conductor de televisión y cantante Raúl Romero mientras trabajaban juntos en el programa "Habacilar", el cual se emitía por América TV.

¿Por qué Melissa Loza demandó a Xoana?

Modelo argentina se pronuncia vía WhatsApp con Tilsa Lozano