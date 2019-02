Emanuel Soriano y Gustavo Mayer en La Contra

Emanuel Soriano comentó que el proceso de la preparación de la obra fue laborioso, pues aprendió del síndrome de asperger del cual tenía poco conocimiento. Asimismo, detalló que hay escenas que son intensas.

"Son dos años después que hacemos la obra. Me siento muy grande para hacer esta obra, pero no quiero que ese prejuicio me deje abordar de nuevo el personaje", precisó Soriano.

Asimismo, comentó que es una temporada especial, ya que las obras que se presentarán en el Peruano Japonés han sido elegidas por el público mediante una votación. Las nueve funciones serán presentadas desde el 16 al 30 de marzo.

Gustavo Meyer sostuvo que relanzar la obra es un proceso más laborioso, pues se tiene que reconstruir el personaje de nuevo. Por su parte, Emanuel Soriano, se mostró de acuerdo, pues afirmó que los años cambian las perspectivas, por lo cual, los diálogos son diferentes.

Por otro lado, ambos actores aseguraron que la escena teatral en nuestro país a traviesa un buen momento comparado a años anteriores.

"Hay un grupo específico de actores que están constantemente en las obras de teatro y hay chicos que van entrando y otros que van saliendo, pero hoy en día el circulo teatral está más solido, más fuerte", aclaró Meyer.