Susan Ochoa pide apoyo a compatriotas en la recta final de Viña del Mar

Susan Ochoa se encuentra en la recta final del Festival de Viña del Mar 2019, donde podría alzarse con la gaviota de plata. A pocas horas de su última gala, la intérprete de 'Ya no más' pidió el apoyo de todos los compatriotas para obtener el puntaje que requiere para salir triunfante de la contienda frente a la ecuatoriana Dayanara.

A través del programa 'Válgame Dios', Susan Ochoa se mostró optimista ante lo que sería una de sus presentaciones más esperadas de la batalla musical en la Quinta Vergara. La cantante agradeció a cada uno de los que han confiado en su talento y prometió dejarlo todo en el show de Viña del Mar 2019.

Susan Ochoa clasificó a la gran final en la categoría internacional, con un puntaje de 6,3 gracias a su canción 'Ya no más'. Las presentaciones de la peruana convencieron al exigente jurado y a los miles de seguidores del Festival Viña del Mar 2019.

"Simplemente Rodrigo, con ganas de seguir adelante, con ganas de seguir mi sueño, mi lucha, todo lo que yo anhelo, poco a poco. Gracias al público que siempre está conmigo, que me apoya, que siempre me ve crecer poco a poco...Lo más importante es poder llegar al corazón del público con esta canción (Ya no más), espero lo esté logrando y sobre todo que esté representando al Perú, que es lo principal a mi país", se le oye decir a una entusiasmada Susan Ochoa, a pocas horas de la gran final.

A partir de las 11 (hora peruana), Susan Ochoa pisará el escenario de Viña del Mar 2019 para deleitar al 'Monstruo' y a todo el riguroso jurado compuesto por Becky G, Carlos Rivera, Sebastián Yatra, entre otros.

El desenlace de nuestra compatriota Susan Ochoa se trasmitirá por Fox Life y a través de las pantallas de Latina. La cantante saldrá al escenario esta noche para dejar todo su talento en el escenario.

¿Cómo votar por Susan Ochoa en la gran final del Festival de Viña del Mar 2019?

A continuación, te mostramos con cuatro simples pasos para emitir tu voto de respaldo a Susan Ochoa, que mostrará por qué se encuentra en la gala final en la Quinta Vergara:

1. Descarga la aplicación móvil de Viña del Mar desde tu servidor preferido App Store o Play Store:

2. Una vez que haya descargado el aplicativo móvil aparecerá en la pantalla de su teléfono. Solo deberá abrirlo y aceptar las condiciones que aparecen en la mayoría de Apps (se registrará con una de sus redes sociales, sin necesidad que la publicidad aparezca en su perfil).

3. Una vez abierta la aplicación debe de pulsar en la parte inferior de la pantalla el ícono de una gaviota que, lleva la palabra "Votar".

4. La herramienta para votar estará habilitada cuando inicie la participación del artista, en este caso de Susan Ochoa.

No olvidar que para darle una mejor calificación debe elegir las 7 estrellas. El usar solo una representa baja puntuación y si es para el artista contrario, esta le restará las posibilidades de alcanzar el mayor puntaje.

Clasificación de Susan Ochoa en Viña del Mar

Los presentadores de la Quinta Vergara hablaron bien de la representante peruana en su clasificación a la gran final del Festival de Viña del Mar 2019.

Susan Ochoa pide respaldo de compatriotas para la gran final de 'Viña del Mar 2019'

Susan Ochoa se mostró optimista en todo momento y agradeció a sus incondicionales por el apoyo que le brindan. La cantante obtuvo 6, 3 con su tema "Ya no más", cuya letra habla del cese de la violencia contra la mujer con un alto llamado a que este tipo de acciones no se vean más en la sociedad.