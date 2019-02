Melissa Loza: exnovio de Juan Diego reveló que volvieron "consumidora" a la modelo [VIDEO]

La modelo Melissa Loza pasa por el peor momento de su vida tras la detención de su pareja por los efectivos de la Dirandro y las fuertes declaraciones de su madre, quien aseguró que Juan Diego era un "delincuente" y mantenía secuestrada a su hija en el mundo de las drogas. Hoy un nuevo integrante de la historia decidió contar su verdad y sorprendió con su aparición en el programa de Magaly Medina.

Se trata del empresario de nombre Pedro, quien decidió ocultar su identidad en el programa de Magaly Medina, pero confirmó que mantuvo una relación sentimental de dos años con la actual pareja de Melissa Loza, además dejó en claro que terminó cayendo en el mundo de las drogas por culpa de Juan Diego Álvarez, a quien tildó de "manipulador".

“Yo estaba deprimido por la muerte de mi padre, y Juan Diego me hace consumir marihuana, tiene una capacidad de manipulación increíble, tomó una especie de control en mí, que me empezó alejar de mi mamá, papá y familia. Concentró todo mi afecto a él y eso ha hecho con Melissa Loza, llegas a un punto de depender tanto de él, que la droga es él”, indicó en el programa con su identidad cubierta.

Sin embargo, el hombre de negocios no dudó en hablar sobre Melissa Loza, a quien conocería y habría sostenido una conversación sobre su situación amorosa. “Yo le presté mi casa, y al día siguiente me llama (Melissa) y me dice 'Pedro me ha dado marihuana, me ha abierto el corazón y me ha hecho decir cosas que no pensé decir'. Juan Diego aprovechó el momento de debilidad de Melissa porque estaban enterrando a la hermana de su madre para captar y meterla a la droga. La ha vuelto una consumidora, la hace fumar seis o siete huiros diarios”, confesó en el programa, culpando a Juan Diego por hacerla consumir drogas.

Hasta el momento la situación de Juan Diego Álvarez es incierta, en tanto, la modelo Melissa Loza aseguró que en estos momentos tiene como "única prioridad" a su hija.

Mamá de Melissa Loza responde a Roberto

María Guadalupe Vigil aseguró que su hija está "secuestrada" y habló detalles desconocidos de su vida privada, sin imaginar que Roberto Martínez se comunicaría con el canal para lanzar fuertes insultos contra la progenitora de la exguerrera, revelando que la hija de Melissa lloraba al escuchar las palabras de su abuela en televisión nacional a través del programa de Magaly Medina.

“Mira en verdad no quiero opinar sobre la pareja de Melissa y nada por estilo. Entiendo tu trabajo y lo respeto. Sé las reglas del juego. No te voy a criticar sobre eso (Magaly). Entiendo perfectamente. Tengo a Flavia en el teléfono, privada en llanto viendo a su abuela, sea verdad o mentira. Sea lo que sea, hablando porquería y media”, dijo el exfutbolista, quien incluso aseguró que la "señora vivía de su hija".

La progenitora dejó en claro que nunca le dio mucha confianza a Roberto Martínez cuando mantenía una relación con su hija. "Los visitaba poco", destacó doña María Guadalupe Vigil, quien decidió defenderse ante las duras revelaciones en su contra