Revelan detalles de lo que fue la boda de Ed Sheeran y Cherry Seaborn

Un amigo cercano, reveló detalles de lo que fue la boda del cantante británico Ed Sheeran el pasado diciembre con su amiga de la infancia Cherry Seaborn. La ceremonia fue muy íntima y se realizó antes de Navidad con la presencia de 40 amigos cercanos y familiares, según ha revelado esta fuente al diario The Sun.

"Solo asistieron 40 personas, entre ellas no estaba ni Taylor Swift, ni los ejecutivos de la compañía de discos ni ningún miembro de la realeza o estrella del pop. No quería ningún problema, quería que fuera algo completamente para ellos, solo una pequeña boda de invierno.'Ninguno de los dos estaba interesado por hacer un gran asunto sobre ello. Cherry solo quería algo tranquilo.", contó la fuente.

Sin embargo, esta misma persona anunció, que el intérprete de Shape of You, esá planeando una gran boda al estilo festival que se celebraría en el verano con sus amigos famosos, a quienes no invitó a su matrimonio íntimo.

Ed Sheeran, hizo público su compromiso con Cherry en enero de 2018, a través de Instagram con un menasje que decía: "Estamos muy felices y enamorados, y nuestros gatos también están contentos".'