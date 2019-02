Selena Gomez y J Balvin seducen con nueva canción, ¿indirecta a Justin Bieber? [VIDEO]

¡Selenators celebran el regreso de su ídola! Selena Gomez regresa con fuerza a la música y lo hace de la mano de J Balvin, Benny Blanco y Tainy con su tema "I Can't Get Enough", que viene causando gran furor en las redes sociales como Spotify, YouTube Music, iTunes, Pandora, Google Play, entre otros.

Cada nueva canción que estrena la cantante es meticulosamente analizada por sus millones de seguidores alrededor del mundo, es por ello, que cierta frase que menciona durante "I Can't Get Enough" viene siendo relacionada con su ex pareja, Justin Bieber.

El extracto que provoca descontrol entre seguidores de los artistas es: “I can't get enough for your love, give me some more, love it”, que en español significa “No puedo tener suficiente amor de ti, dame más, me encanta”.

Pese a que Selena Gomez ha dejado sajada el tema sobre la relación que tuvo con Justin Bieber, al parecer los fans se niegan a que este romance ha quedado en el pasado y sobretodo porque el canadiense se encuentra casado con la modelo Hailey Baldwin.

AQUÍ puedes escuchar y descargar la nueva canción de Selena Gomez, J Balvin, Benny Blanco & Tainy, "I Can't Get Enough".

Lyrics | Letras de "I Can't Get Enough" – Selena Gomez, J Balvin, Benny Blanco & Tainy

Crazy

I like that, you like that

So let's be crazy

The contact, impact

I want that daily

I breath getting deeper, deeper, lately

I like that maybe

CORO

'Cause I can't get enough

Yeah, I can't get enough

Yeah, I can't get enough for your love, give me some more, love it

I can't get enough, yeah

'Cause I can't get enough

Dice que no le es suficiente (Wuh)

'Tá mal de la mente (Yah)

Cuando está solita que entre (Eh)

Música para ponerla en ambiente, yeh-yeah

Ella quiere que lo hagamo' como aquella ve' (Yah)

Le busqué otro trago por si tenía sed (Uh)

To' lo que se pone bonito se le ve (Bonito se le ve)

Empezamo' a pie y ahora andamo' en el je' (Wuh)

Vamo' a calentar

Baby, tú va' a subir y a bajar

No se quiere olvidar, lo quiere recordar

Baby, yo quiero entrar

CORO

'Cause I can't get enough (Yah)

Yeah, I can't get enough (Yah, Latino gang)

Yeah, I can't get enough for your love, give me some more, love it

I can't get enough, yeah (Come on)

'Cause I can–, can–

Crazy

I like that, you like that

So let's be crazy (Crazy, crazy)

The contact, impact

I want that daily

I breath getting deeper, deeper, lately (Lately)

I like that maybe (Yeah)

Uh-uh-uuh

No one’s gotta know, we can keep it lowkey

I’ll be fine alone as long as you’re alone with me

So incredible, unforgettable on me

Keep your body on me (Leggo’, Leggo’, Tainy)

CORO

'Cause I can't get enough (Benny-Benny blan)

Yeah, I can't get enough (J Balvin, men; Selena)

Yeah, I can't get enough for your love, give me some more, love it

I can't get enough, yeah

'Cause I can't get enough

YouTube: "I Can't Get Enough" – Selena Gomez, J Balvin, Benny Blanco & Tainy

También puedes escuchar desde YouTube Music lo nuevo de Selena Gomez y J Balvin, "I Can't Get Enough". ¿Qué te pareció la colaboración que realizó la cantante junto a artistas de música urbana?, ¿Fue indirecta para Justin Bieber?