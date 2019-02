Ducelia llama sobones a 'retadores' y Gian Piero Díaz le dice sus 'verdades'

Ducelia Echevarría no se guardó nada tras ser enviada a zona de riesgo. Tras llamar sobones a los 'retadores', Gian Piero Díaz le dijo todas sus verdades ante la evidente incomodidad de la gran mayoría de los integrantes de 'Esto es Guerra'.

Luego de las fuertes acusaciones de Ducelia Echevarría, Mario Irivarren se pronunció sobre el particular indicando que no está en contra de la competidora de 'Esto es Guerra'.

"Ni me gusta ni me molesta tus comentarios, porque yo respeto la opinión de cada uno. No soy pepita de oro para gustarles a todos, si a ti no te gusta como soy como capitán, no tengo ningún problema porque yo cada día me voy de aquí con mi conciencia tranquila de saber que doy lo mejor de mí...", expresó Mario Irivarren.

En ese contexto, el capitán de los 'retadores' fue directo sobre su accionar y por qué tomó la drástica decisión de enviarla a zona de riesgo.

"Yo jamás le llamo la atención a alguien cuando pierde una prueba, porque su rival tiene una mayor capacidad que él. A mí lo que me molesta es cuando los competidores cometen faltas...Las dos veces que le he llamado la atención a Ducelia fue cuando no tenía las zapatillas listas para competir y cuando no se puso bien el guante, regla que se le ha marcado varias veces...", acotó Mario Irivarren.

En tanto, Gian Piero Díaz no toleró las excusas de la competidora de 'Esto es Guerra' y le dijo sus verdades en vivo.

"Yo que te conozco desde que comenzaste los realitys de competencia, yo puedo decir que eres eres muy buena compitiendo, pero que lamentablemente esto que está pasando ahorita de querer irte al otro equipo, de ir siempre en contra del capitán, es un constante tuya. No ha pasado una vez, ha pasado varias veces Ducelia, siempre terminas yendo en contra del capitán porque no te sientes cómoda, cuando estás del otro equipo terminas diciendo que no te sientes cómoda....¿Te parece sano para nosotros que hoy estés haciendo o diciendo todo lo que estás en este momento exponiendo?", aseveró el conductor de 'Esto es Guerra'.

Pese a las diversas intervenciones, Ducelia Echevarría insistió que todos los integrantes de los 'retadores ' son sobones con Mario Irivarren y que prefiere estar en el equipo de los 'guerreros'.

