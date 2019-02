'El valor de la verdad' comparte foto en Instagram ¿quién será el próximo invitado?

El retorno de 'El valor de la Verdad' a Latina, y bajo la conducción del periodista Beto Ortiz, sin duda, al parecer, está dando excelentes resultados, pues los personajes que se han sentado en el temido sillón rojo han marcado el día a día del mundo del espectáculo.

El primer invitado fue Nicola Porcella, ex integrante de 'Esto es guerra' que fue involucrado en la denominada fiesta del terror del 26 de febrero, donde estuvo también Poly Ávila y la Miss Trujillo Claudia Meza, quienes hace unas semanas formalizaron su denuncia al revelar que fueron drogadas, situación que impactó a distintas figuras de la televisión.

El ex 'guerrero' desmintió en el sillón rojo algunas versiones dadas por la argentina y de la reina de belleza y mostró capturas de los mensajes que tuvo con ambas jóvenes antes y después de la fiesta. Sin embargo, la argentina tomó valor y también decidió contar su versión en el programa sabatino conducido por Beto Ortiz.

En sus declaraciones, la ex integrante de 'Combate' contó que Nicola Porcella fue quien ligeramente le había insistido a que beba lo que había en la jarra con jager, que presuntamente contenía droga. También reveló que sí vios desmayarse a la Miss Trujillo, declaración totalmente distinta a la que dio el ex chico reality, pues él aseguró que no vio a nadie desmayarse.

Estos dos personajes que se sentaron en el temido sillón rojo de 'El valor de la verdad' han acaparado las noticias del mundo del espectáculo. Y, ahora, luego que en la cuenta oficial de Instagram de 'El valor de la Verdad' compartiera un mensaje donde pregunta a los seguidores quién podría ser el siguiente invitado, algunos de ellos no dudaron en dar sus opciones. Entre los nombres que más resalta, está el de Claudia Meza (Miss Trujillo 2019).

El nombre de Melissa Loza también ha sido mencionado en los comentarios debido a la reciente polémica que ha generado su novio Juan Diego Álvarez, quien fue detenido por agentes policiales por presunta comercialización y venta de droga.



La última foto que compartió 'El valor de la verdad' en Instagram

Nicola Porcella cuenta en 'El valor de la verdad' lo que pasó en la denominada 'fiesta del terror'

Poly Ávila en 'El valor de la verdad'