Rosángela Espinoza arremete contra América Espectáculos y Rebeca Escribens le responde

Rosángela Espinoza pasó un incómodo momento en 'Esto es Guerra' tras el enfrentamiento con Ducelia Echevarría, quien triunfaría constantemente al competir juntas. Ante ello, la modelo decidió no dar declaraciones para América Espectáculos sobre el tema, asegurando que solo le hacen notas cuando es derrotada en competencia.

La chica selfie arremetió contra el programa del canal, asegurando que apoyan a Ducelia, ya que presuntamente solo mostrarían los triunfos de la retadora, pero cuando ella ganaba no le reconocían nada. Ante ello, Rosángela dejó en claro que no declararía nada para el programa, acusándolos de no ser imparciales.

"Ustedes están contando todas las veces que ella gana y cuando yo gano, no sacan ninguna nota, así que no voy a hablar", enfatizó la 'chica selfie', para luego darle la espalda al reportero y la cámara que la enfocaba, provocando que el entrevistador se ponga nervioso y no sepa qué hacer.

Ante lo sucedido, Rebeca Escribens decidió dar la cara por 'América Espectáculos', asegurando que hace unos días hizo una nota sobre el triunfo de Rosángela ante la ex integrante de 'Combate', incluso manifestó que desde su ingreso al programa siempre han cubierto sus enfrentamientos y avances en el reality.

Ducelia Echevarría se pronunció

Por su parte, Ducelia Echevarría lamentó la actitud de su rival por negarse a declarar a un programa de la misma casa televisora, ya que se tomaría las cosas de forma muy personal, lo que la dejaría mal parada en la televisión.

"Por favor, acá hemos celebrado los tortazos que ganaste así que no me vengas con cosas. Es más yo dije, según recuerdo esta semana: 'Vamos a presentar a mi engreída Rosángela Espinoza' ¿Sí o no? Hay que buscar pues, hay que rebuscar para hacer memoria a la señorita. No se acuerda", sentenció Rebeca Escribens.