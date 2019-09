‘Pantera’ Zegarra arremete contra mamá de Melissa Loza [VIDEO]

En medio de la polémica en la que está envuelta Melissa Loza por las declaraciones de su madre en el programa de Magaly Medina y por las acusaciones que pesan sobre su novio, seguidores de la exparticipante de ‘Esto es Guerra’ no dejan de comentar sobre el tema.

Mientras algunos usuarios criticaron a Melissa Loza por supuestamente dejarse envolver en las drogas, otros señalaron que el único culpable es Juan Diego Álvarez, pareja de la modelo.

María Guadalupe Vigil, la madre de Melissa Loza, también ha recibido ataques en las redes sociales, debido a que muchos creen que la señora no debió aparecer en un programa de televisión para contar intimidades de su hija.

Una de las personas que cuestionó a la mamá de Spheffany Loza es el boxeador David ‘La Pantera’ Zegarra. “No entiendo, ¿es la madre de melissa loza o su enemiga?”, expresó el exparticipante de ‘Combate’.

La noche del último martes, la madre de Melissa Loza aseguró en ‘Magaly TV, la firme’ que su hija consume drogas por culpa de su pareja, a quien acusó de ser "drogadicto" y "delincuente". Además dijo que su hija estaba "secuestrada" por su pareja.



"Ella es una chica deportista, sana, jamás ha probado drogas", indicó preocupada María Guadalupe Vigil.

Ante tales acusaciones, Magaly Medina preguntó: "¿A usted le consta que él le daba droga a ella?", a lo que la señora respondió. "Obvio, si yo lo vi en la casa. En un momento que cruzó con ella también los vi a los dos. Y no es mi hija pues, ella nunca se había compartido de esa manera".



Vigil reveló que Juan Diego Álvarez era una figura cercana a la familia, pero que nunca imaginó que él andaba por mal camino. "[¿Era cercano a nosotros?] Sí claro, sin imaginarnos que podía actuar así, trafica droga. No veo a mi hija, no comparto con ella momentos lindos prácticamente desde Año Nuevo", añadió indignada la madre de Melissa Loza'.