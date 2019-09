A la conquista del público femenino

Karen Schwarz, Jazmín Pinedo y Magdyel Ugaz se juntan para conducir ‘Mujeres al mando’, un magazine –al estilo de la vieja escuela– que contará con secuencias de salud, moda, belleza, cocina y los infaltables espectáculos, además de notas en exteriores.

“Aunque se llama ‘Mujeres al mando’, este es un espacio dirigido al público en general, a todo aquel, hombre o mujer, que se encuentre en casa en las mañanas”, adelanta Jazmín, quien asegura que las tres compartirán cada una de las secuencias.

PUEDES VER Karen Schwarz responde a usuaria que llama "feo" a Ezio Oliva

“Quizá una se encargue de presentar determinada secuencia, pero todas vamos a participar”, agrega Pinedo, quien, pese a ser una ex chica reality evitó comentar sobre la polémica fiesta en la que participaron algunas de las figuras que fueron sus compañeros. “No me quiero referir al tema, pero tampoco soy jueza, mi opinión ni suma ni resta en un tema tan delicado”.

A su turno, Karen Schwarz habló sobre cuál será el plus de ‘Mujeres al mando’ frente a otros formatos similares que ya han sido parte de nuestra programación. “En principio, este es un formato que no se ve hace mucho en la tele, pero el plus que lo hace diferente y novedoso es que cada una de nosotras, las conductoras, aportará desde su experiencia de vida e historias, eso ya lo hace único”, afirma.

PUEDES VER Selma Blair remece los Oscar 2019 al caminar con bastón por enfermedad incurable

Karen, además, se refirió a la ausencia de Natalie Vértiz del proyecto. “No sabemos qué pasó, pero puedo asegurar que quien se sume más adelante al programa será bienvenido”.

A diferencia de ella y de Jazmín, Magdyel inicia esta nueva aventura televisiva (desde el lunes 4 de marzo a las 9 a.m. por Latina) lista para conquistar al público matutino.

“Este programa es algo nuevo para mí, aunque ya hice conducción, fue en un formato diferente y un espacio que era grabado. ‘Mujeres al mando’ es una nueva experiencia para mi carrera que lo tomo como un regalo. Creo que cada proyecto que se presenta no es gratuito como tampoco es gratuito compartirlo con estas dos mujeres que me acompañan en este momento de mi vida que ha sido movido emocionalmente (recientemente falleció su papá). Ellas ya se mueven como pez en el agua en este formato, así que serán mi mayor soporte, eso me tranquiliza y desde ya lo estoy disfrutando”.

La actriz, quien destacó que no será esquiva a la hora de compartir su opinión sobre los temas de farándula, aclaró que la conducción no la alejará de la ficción. “Voy a continuar en proyectos de cine y teatro. Por ahora estoy grabando la película Busco novia junto a César Ritter, donde hago de su mejor amiga, un vínculo que nos une en la vida real”.