Khloé supera infidelidad de Tristan con Jordyn haciendo sexys fotos en atuendo transparente

La semana pasada Khloé Kardashian contó que le puso fin a su relación con Tristan Thompson por infidelidad, el basquetbolista se involucró con la mejor amiga de Kendall Jenner, Jordyn Woods; hoy la hermana de Kim Kardashian deslumbra con su belleza y supera la traición con un sexy atuendo transparente.

La famosa de ‘Keeping Up with the Kardashians’ colgó en Instagram una serie de fotografías dejando el claro que ya volteó la página y que tiene el apoyo de sus hermanas. Pero, Khloé no posa sola, sino lo hace junto a Kourtney Kardashian y Kendall Jenner.

Las tres lucen sensuales trajes con brillos y transparencias que dejan muy poco a la imaginación. Los fans de la hermana de Kim quedaron encantados con las imágenes y al poco tiempo tuvo 4 millones de ‘Me gusta’.



Tal parece que las fotografías fueron tomadas en una de las viviendas de una de las famosas. Los fanáticos de Khloé le dieron sus muestras de apoyo por el complicado momento que vive al enterarse de la fidelidad de Tristan Thompson y con Jordyn Woods.

Por lo que este martes, la estrella de ‘Up With the Kardashians’ compartió un mensaje con sus seguidores de las redes sociales. "Hola amores, ¡¡quería que supieran que los aprecio!!", tuiteó Khloé. "He estado leyendo sus amables palabras y de verdad son una bendición para mí. ¡Los amo! ¡Gracias, gracias! Regresaré cuando esté de ánimo para conversar con todos ustedes. Hasta entonces, recuerden ser amables entre ustedes", comentó.

Kourtney Kardashian y Kendall Jenner también colgaron las fotografías en Instagram.

Infidelidad de Tristan a Khloé