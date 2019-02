Salim Vera hace curioso anuncio: ¡Quiere cantar con Daniela Darcourt!

Resaltó las cualidades de la salsera. El cantante de rock Salim Vera volvió a referirse sobre el incidente que protagonizó con Daniela Darcourt en la última edición del Alternativo Music Festival. El líder de la banda Libido expresó que no tiene nada en contra de la exintegrante de Son Tentación y que su reacción se dio por la demora que tuvo la intérprete, quien alteró los horarios de las demás presentaciones.

Salim Vera brindó nuevas declaraciones a un medio de comunicación en el que explicaba que sus fans lo conocen y saben cómo reacciona en el escenario. Romper micrófonos y parantes es parte de sus shows como 'performer' y actor. Señaló que se han exagerado los hechos, dejándolo como un anti feminista y agresor.

Tras la polémica que se vivió en un festival de música, el cantante de la banda Libido manifestó su deseo de realizar una colaboración musical con Daniela Darcourt, pero en el género latin pop porque cantar salsa no es lo suyo. Esto fue lo que comentó luego del incidente.

"Yo no tengo nada en contra de la salsa. Es más, a mi me gusta, yo sé bailar salsa porque vengo de Barrios Altos. Yo no tengo nada en contra de Daniela, aplaudo sus éxitos, la gran voz que tiene. Estoy dispuesto a hacer un featuring con ella, un latin pop, porque salsa no canto. No soy un buen cantante de salsa".

La salsera llegó media hora después de haberse iniciado su turno. La orquesta de Daniela Darcourt tuvo que tocar sin ella frente a las reacciones de los asistentes.

Salim Vera reacciona frente a tardanza de salsera

La versión de Daniela Darcourt sobre el polémico caso con Salim Vera

La cantante Daniela Darcourt envió un mensaje a través de Instagram en la que mencionaba que no continuó con su espectáculo en el Alternativo Music Festival porque sintió que estaba en riesgo tras lo ocurrido en el escenario de al lado, en el que se encontraba la banda Libido.