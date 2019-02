Susan Ochoa: “No me siento la favorita”

Como buena peruana, valiente y aguerrida, la cantante Susan Ochoa le hizo frente a los nervios y las fallas técnicas durante su primera presentación en la Competencia Internacional en el Festival Internacional de Viña del Mar, y obtuvo el mayor puntaje la noche del domingo.

Mientras el mundo tenía los ojos puestos sobre la entrega de los Premios Óscar 2019, Susan Ochoa aparecía vestida de blanco sobre el escenario del llamado ‘Monstruo de la Quinta Vergara’, en Chile, y toda la actitud de una ganadora.

Sin embargo, la interrupción de los conductores del festival, avisó de fallas técnicas por lo que tuvo que aguardar unos minutos antes de su presentación.

Pero Susan no perdió el temple y, superado el inconveniente, empezó a interpretar su tema ‘Ya no más’, una oda contra el maltrato físico y psicológico a la mujer compuesto por Jesús Rodríguez, Pelo D’Ambrosio y Eva Ayllón. El público simplemente se rindió ante el poderío de su voz, otorgándole 6.1 de puntuación, la más alta de la noche.

Ayer, a través del hilo telefónico, la cantante restó importancia al impase técnico y lejos de quejarse, tomó lo sucedido como una experiencia. “Son cosas técnicas que suceden en cualquier programa de televisión, en escenarios grandes, cuando estás en vivo. Pero yo estaba con toda la actitud del mundo porque el show debe continuar. De todo lo malo, hay que sacar lo bueno y lo bueno es que hemos empezado con buen puntaje, así que a seguir haciendo lo mejor cada vez”, dijo a La República a través del hilo telefónico.

Cauta y humilde, Susan declaró que no se siente la favorita, a pesar de que la misma prensa chilena le ha dado su respaldo. “No me siento favorita porque uno nunca sabe lo que va a pasar porque todos mis compañeros en la competencia son muy buenos. Simplemente estoy agradecida con el público que me respalda y con el que no, también. Tengo ganas de volver a salir al escenario y dejar mi corazón en cada uno de ellos. Estoy con toda la fe del mundo”, dijo Ochoa, quien esta noche tendrá su segunda presentación en Viña del Mar.

También Nicole Pillman

Al cierre de esta edición se esperaba la presentación de nuestra segunda representante peruana en Viña del Mar: Nicole Pillman en la categoría folklórica.

Es importante recordar que ahora el público también vota y que todos debemos apoyar a las chicas descargando la aplicación ‘Claro Viña 2019’ y votar por ellas durante el tiempo que aparezcan sobre el escenario del Festival. Fuera de eso, los votos no tendrán validez. ❖

