Poly Ávila a Nicola Porcella: "Esto no es en contra de una persona, ni de un canal" [VIDEO]

Tras su presentación en 'El valor de la verdad', Poly Ávila llegó al set de Magaly Medina, acompañada de Claudia Meza para hablar de la denominada 'fiesta del terror'.

En principio la exchica reality no dudó en agradecer a la conductora de 'Magaly TV, la firme' por el apoyo que les ha brindado a ambas en este proceso que les ha resultado difícil por las trabas que han tenido en el camino. Después mostró su molestia por la forma en la que un diario local ha tratado su caso.

Con respecto a Nicola Porcella, ella aprovechó de aclarar que nunca señaló a alguien como culpable y que lo único que quiere es que se sepa la verdad y haya un castigo. "Yo acá no estoy señalando a nadie y esto no es en contra de una persona, esto no es contra de un canal, porque hasta se dijo que ATV está en contra del canal a donde pertenecía Nicola y por eso es una guerra. Acá hay un hecho que fue grave y que es grave y nosotras solo queremos saber la verdad", señaló la argentina.

Por otro lado aseguró que no le pareció mal que el ex 'guerrero' se siente en el sillón rojo para limpiar su imagen, sin embargo, lo que sí le ha molestado es que él en otra entrevista deje a entrever que tiene más mensajes que probarían que ella ha consumido drogas en algún momento.

Además ella se refirió a que en algún momento Nicola Porcella ha intentado desestimar su testimonio. "Y decir que mi testimonio es falso, cuando hay muchísimas pruebas [...] si él no vio nada, está perfecto, pero que no salga a decir cosas que no son", finalizó la ex 'combatiente'.

Estas fueron las declaraciones de Poly Ávila