La emotiva carta que Eugenio Derbez le dedicó a Alfonso Cuarón

No se guardó nada. Su cuenta de Instagram fue el medio por el que el actor Eugenio Derbez reveló que pudo ser el protagonista de uno de los primeros proyectos de Alfonso Cuarón.

Según reveló el actor de México, la presión económica jugó en su contra y lo forzó a rechazar la oferta que le presentó el reconocido cineasta.

Algunas horas antes de la entrega de los Premios Oscar 2019, el actor Eugenio Derbez compartió en su cuenta oficial de Instagram una carta dirigida a Alfonso Cuarón. En ella, el artista de México revela todo lo que significó ‘Roma’ para él y también para los mexicanos.

En su mensaje, que fue rápidamente difundido vía Instagram, el actor de México comentó que en los países de Latinoamérica se suele ver a Hollywood como una meta bastante lejana y que a esta industria le generamos ingresos al ver las películas que produce.

“Así que cuando un artista como Alfonso, uno de los más grandes directores de nuestros tiempos, expresa su amor por su gente y su país haciendo el viaje de regreso a México con su arte, no solo nos hace sentir orgullosos, nos recuerda quiénes somos”, escribió Eugenio Derbez.

De acuerdo al artista de México, la película de Alfonso Cuarón es una obra de arte y además considera que el trabajo del director crea una relación directa con nuestros corazones y mentes.

Para el protagonista del filme ‘No se aceptan devoluciones’, el director de México no cuenta la historia de un personaje cualquiera del imaginario mexicano, sino más bien narra la historia de uno que generalmente pasa desapercibido y es poco valorado. “Y esto es lo que hace el arte de verdad: nos deja ver el mundo a través de los ojos de alguien más”, expresó Derbez.

Ya casi al final de su carta, el actor mexicano rememoró que pudo haber trabajado con Alfondo Cuarón y reveló las razones por las que no lo hizo.

"Tal vez Alfonso ya no recuerde esto, pero él me ofreció un papel protagónico en uno de sus primeros proyectos, una película independiente, de arte. Yo estaba luchando para salir adelante como actor, tenía una hija pequeña. El destino me puso al mismo tiempo mi primer contrato con una televisora mexicana. Mi situación no me permitió priorizar lo artístico sobre lo comercial en aquel momento", sentenció Eugenio Derbez.