Magdyel Ugaz deja conmovedor mensaje por el fallecimiento de su padre [FOTOS]

A través de su cuenta oficial de Instagram, Magdyel Ugaz compartió un extenso mensaje tras el fallecimiento de su padre. La actriz le dedicó unas emotivas palabras y recordó gratos episodios de su niñez.

"Me he quedado con tu olor, por ratos lo siento entre mis manos y me calma. Me dejaste volar muy jovencita de tu lado y no voy negar que me lo cuestionaba a veces. El tiempo sabio me mostró que ese voto de confianza que me diste, hizo que trabajara por mi independencia, por mis sueños hasta lograrlos", se puede leer en las primeras líneas de la publicación.

La conductora declara además que su padre fue quien alimentó su creatividad desde que ella era muy pequeña. "Cuando te pedía una muñeca, dibujabas unas en tus manos y con tus dedos simulabas sus piernas. Con tu micro gigante al terminar tu ruta llegabas y me dabas vueltas y simulábamos grandes paseos Te sentaba en tu mecedora y yo preparaba números especiales para ti, me emocionaba ver cómo celebrabas mis bailes y mis imitaciones, fuiste mi mejor público".

También reveló que los últimos meses de vida de su padre fueron difíciles, es por eso que hoy se siente tranquila. " Hoy que ya transcendiste te extraño mucho, pero abrazo saber que ya no sufres y eso me calma. Te amo papito".

Fue el martes que se dio a conocer el fallecimiento del padre de la actriz, sin embargo ella no se pronunció hasta su reciente publicación en sus redes sociales.