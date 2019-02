Christian Domínguez e Isabel Acevedo: Aparecen chats de Arturo Chumbe que desmienten infidelidad

Hace unos días Arturo Chumbe fue invitado por Andrea Llosa a su programa para conversar de su carrera artística. Si bien el coreógrafo habló de diferentes temas, las revelaciones en relación a su participación en 'El Gran Show' fue lo que sorprendió a propios y extraños.

El bailarín confesó que encontró llorando a Kervin Valdizán al enterarse que Isabel Acevedo tenía una relación con Christian Domínguez. "Un día lo vi en el baño llorando, dije qué pasa, y de pronto salió que Chabelita estaba con Christian. Él era el famoso y ella era la bailarina, cachudo total".

Consideró además a Kervin un caballero porque nunca dijo nada al respecto y continuó trabajando en el programa de competencia como todo un profesional.

A raíz de estas declaraciones Domínguez no se quedó callado y tuvo duros comentarios en contra de Arturo Chumbe: "Cuando falta dinero o no hay chamba, el que no cae, resbala. Es lamentable que todavía haya gente así, pero qué se puede hacer. Hay una diferencia de cuando dependes de tu trabajo o dependes de otra cosa para generar ingresos. En mi casa me enseñaron a ser varón y no hablar nunca de una mujer", señaló aun diario local en cantante.

Sin embargo, lo que nadie se esperó es que Isabel Acevedo usara su cuenta de Instagram para compartir unos chats entre su pareja y el coreógrafo, donde Arturo le pedía disculpas a Christian y se desliza la idea que todo habría sido parte de una broma.

"Lamentablemente ese comentario hace que la gente que vive de eso, salga, o que le des vida y luz a personas que ya no la tienen. Puedo entender que se te escape de las manos alguna broma o que te de risa a ti, pero espero que así como te equivocaste también respondas a la prensa que te llama y le digas lo mismo que me dices a mí", fue lo que le escribió Domínguez a Chumbe, a lo que el coreógrafo reiteró sus disculpas y admitió su error.

