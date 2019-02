Green Book da la sorpresa en los Óscar

Ni Roma ni The Favourite, la Academia premió como mejor película del año a Green Book, la historia sobre la amistad y el racismo en los Estados Unidos de los 60. La cinta dirigida por Peter Farrelly le ‘arrebató’, además, a Alfonso Cuarón y al cineasta Yorgos Lanthimos el Óscar a mejor guion original.

La edición 91 fue más corta. A falta de un anfitrión formal, la Academia arrancó con una tibia presentación de Queen con ‘We Will Rock You’ y ‘We Are the Champions’. Las actrices y comediantes Tina Fay, Amy Pholer y Maya Rudolph (las dos primeras presentadoras de los Globos de Oro) entregaron el primer premio, no sin antes bromear sobre la accidentada ceremonia. “Que quede claro que este año no hay presentador, no vamos a tener un Óscar al filme más popular y México no va a pagar el muro”, dijeron antes de presentar a la ganadora del Óscar a mejor actriz de reparto.

Regina King recogió su primera estatuilla por El blues de Beale Street (If Beale Street Could Talk). “Estar aquí representando a uno de los mejores artistas de nuestro tiempo, James Baldwin, es un poco surrealista. Él dio a luz a este bebé y Barry (Jenkins), la cuidaste, la rodeaste con mucho amor y apoyo”, dijo sobre la película de Jenkins (ganador del Óscar 2017 por Moonlight), quien adapta el libro acerca del drama de una joven pareja que se separa cuando él es acusado injustamente de violación.

La cinta recogió elogios y premios, incluso, un día antes de los Óscar fue la ganadora de los Spirit Awards del cine independiente. Para muchos, esta película fue una de las grandes ausencias en las nominaciones.

Después del primer premio para Roma a mejor fotografía, vino el Óscar para la popular Bohemian Rhapsody a menos de la mitad de la gala. La cinta ganó como mejor montaje de sonido y luego a mejor sonido. Para lograr ‘revivir’ la voz de Freddie Mercury, mezclaron en pasajes su voz con la del actor Rami Malek y con la de Marc Martel, conocido por imitar la voz del líder de Queen.

El primer Óscar para México en la categoría mejor película extranjera fue presentado por Javier Bardem, en español. “No hay muros que frenen el talento”, dijo el actor. Roma fue la absoluta favorita en este apartado. “Yo crecí viendo películas extranjeras. Como El padrino, Tiburón (de Steven Spielberg, uno de los críticos de las plataformas digitales)... Las nominadas demuestran que cada una es parte de un océano. Se lo dedico a México, por ser la playa de donde viene esta película”, sostuvo Alfonso Cuarón.

El Óscar a mejor actor de reparto fue entregado por la ganadora del Óscar Charlize Theron y Daniel Craig. Mahershala Ali por Green Book fue un favorito inamovible en la temporada de premios y se convirtió en el primer actor afrodescendiente en ganar dos estatuillas en esa categoría (primero fue con Moonlight, 2017).

El actor tuvo que tomar clases de piano para dar vida a un virtuoso músico que emprende una gira en los estados más racistas de Estados Unidos. “Gracias a todos, gracias a Viggo (Mortensen), por tu liderazgo, tu guía y por darnos espacio para poder trabajar y hacer retoques. Quiero dedicarle este premio a mi abuela, que siempre me dijo al oído que podría lograr todo lo que quisiera. No estaría aquí sin ella”, declaró.

Al acercarse al final de la gala, Diego Luna utilizó la ironía al subir al escenario. “¿Ya se puede hablar en español en el Óscar?”. Tras el trailer de Roma, Lady Gaga y Bradley Cooper cantaron ‘Shallow’, la canción hecha para Nace un estrella. “Trabajé duro durante mucho tiempo y no se trata de ganar, sino de no darse por vencido”, sostuvo la artista al recibir su primer Óscar a mejor canción.

Infiltrado en el KKKlan también se llevó un premio importante. El cineasta Spike Lee dio uno de los discursos más esperados cuando ganó a mejor guion adaptado.

“Los cimientos de Estados Unidos son el genocidio de los nativos y la esclavitud. Es más, el trabajo duro lo hicieron los afroamericanos, esclavos que construyeron esta nación”, declaró Spike Lee, una de las figuras que se negó a asistir a la ceremonia 2016 por falta de diversidad.

Por otro lado, en la redes sociales la estatuilla para Rami Malek fue lo más celebrado. “Este es un momento monumental. Él (Freddie Mercury) fue genuino sin disculpas”, sostuvo el actor y recordó que él también era un hijo de inmigrantes.

Colman reivindicaThe Favourite

La actriz británica ganó su primera estatuilla dorada en una categoría reñida. La estrella del cine Glenn Close era la favorita con su séptima nominación, pero la Academia eligió a Colman, quien asumió el complejo trabajo de caracterizar a la reina Anne de Gran Bretaña. “Esto seguramente no volverá a pasar nunca. Mi ídolo era Glenn Close y nunca pensé en conocerla aquí. Muchas gracias a Fox, al reparto, al equipo y a Lady Gaga”.

Antes del último premio, Alfonso Cuarón subió para recibir el Óscar a mejor director. Aunque le fue mejor que a The Favourite, estaba claro que Roma era favorita a pesar de sus detractores. El hecho que invirtiera el doble de lo que costó Roma en publicidad, hizo que sus detractores vean a la película más como “un producto de la mercadotecnia”. La BBC Mundo publicó a horas de la ceremonia un artículo extenso sobre los que cuestionaban su éxito. “Clasista, aburrida y sin trama”, sostuvo el más feroz crítico. “Le agradezco a la Academia por dar lugar a un personaje históricamente relegado”, dijo Cuarón. ❖

Otros ganadores

Mejor película de habla extranjera: Roma

Mejor película animada: Spider-Man: un nuevo universo

Mejor corto animado: Bao

Mejor guion original: Green Book

Mejor guion adaptado: Infiltrado en el KKKlan

Mejor documental: Free Solo

Mejores efectos visuales: First Man

Mejor sonido: Bohemian Rhapsody

Mejor maquillaje y peluquería: El vicio del poder

Mejor diseño de producción: Black Panther

Mejor fotografía: Roma

Mejor vestuario: Black Panther

Mejor actriz secundaria: Regina King

