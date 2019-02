Viña del Mar 2019: Conductores pidieron libertad y democracia para Venezuela [VIDEO]

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2019 empezó con todo este domingo 24 de febrero, pues los conductores del evento que se realiza año a año en el mítico Anfiteatro de la Quinta Vergara, de la región de Valparaíso en Chile, se refirieron a la crisis política y económica por la que viene atravesando Venezuela.

La edición número 60 del festival latino de música más grande de la región tuvo un arranque inesperado, cuando los presentadores Martín Cárcamo y María Luisa Godoy expresaron su deseo de que el pueblo venezolano pueda salir lo más antes posible de situación por la que atraviesa, alzando su voz de protesta y exigiendo libertad para ese país.

“Hoy nos ven más de 250 millones de personas y queremos invitarlos a que se sumen a este mensaje de paz y amor, un mensaje para cada una de las mujeres que luchan por su dignidad y luchan día a día para que se respeten sus derechos. Y a los niños y jóvenes les digo que no se dejen robar el futuro”, comenzó diciendo María Luisa Godoy.

En esta primera noche queremos que el público disfrute y se una en la música, y muy en especial los hermanos venezolanos que nos siguen desde su país. Les enviamos un fuerte abrazo y esperamos que pasen un agradable momento junto a nosotros #VolverACasa 🇻🇪 — Festival de Viña del Mar (@elfestival) 25 de febrero de 2019

Luego empezó su discurso Martín Cárcamo. “Aquí ya no hay lugar para el racismo y el clasismo. Pareciera que Latinoamerica está cada vez más convulsionada, pero no nos dejemos engañar, el futuro está en cada uno de ustedes. Acá no hay fronteras, porque la música es el único lenguaje universal capaz de derrotar todas las diferencias.

“Hoy la fuerza latina se hace presente en este escenario para gritarle a todo el mundo que nuestra América está más unida que nunca. Los invitamos a celebrar una nueva edición del festival de la Esperanza, el Festival de la paz, de la diversidad latinoamericana. ¡Democracia y libertad Venezuela!, porque el mundo del mañana será de quién más ame”, dijo Cárcamo, tal y como puede verse en YouTube.

De esa forma, los conductores del festival de música más prestigioso de nuestro continente, Viña del Mar, se unieron al pedido de millones de personas en el mundo para que cese la violencia en Venezuela y regresa la paz y democracia a la nación sudamericana.