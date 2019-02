¿Fue Cooper el tercero en discordia en la relación de Lady Gaga y Christian Carino?

La noticia del fin del compromiso entre Lady Gaga y Christian Carino avivó las especulaciones de un posible romance entre la cantante y Bradley Cooper, quien también se encontraría atravesando una crisis matrimonial con Irina Shayk, con quien tiene una hija.

Los rumores del fin de la relación de la intérprete de 'Shallow' con su representante comenzaron la noche de los premios Grammy, pues ella llegó sola y sin el anillo de compromiso. Además algunos medios internacionales hicieron notar que en su discurso, cuando subió a recibir el galardón de Mejor Canción, no mencionó a su entonces pareja.

Pero tras la confirmación del fin de su noviazgo, los medios estadounidenses encendieron las alertas y especularon de un posible romance entre Lady Gaga y su compañero Bradley Cooper, esto a raíz que ambos en varias ocasiones han demostrado la gran química que tienen fuera la película.

También en algún fue el propio Cooper quien contó que le resultaba inolvidable el momento en el que conoció a Lady Gaga: "Ella bajó por las escaleras y salimos a su patio y vi sus ojos. Honestamente, algo hizo clic y me dije mi mismo: 'Wow'". A estas declaraciones se le sumaron los rumores que indican que Carino no aceptaba la buena relación que tenían su novia y su compañero en 'A star is born'.

Los reflectores hoy están puestos en la llegada de los actores a la ceremonia de los Premios Oscar 2019, pues la película de la que participaron y que dirigió el actor aspira a ganarse siete estatuillas.