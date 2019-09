Queen en los Oscars 2019: Conoce las canciones que tocarán en la ceremonia

Una de las presentaciones más esperadas en la ceremonia. La 91° edición de los Oscars 2019 tendrá como show estelar a la banda Queen, la cual dio a conocer la voz de Freddie Mercury, considerado como una de las leyendas del rock de las últimas décadas. Para su presentación, los músicos Brian May y Roger Taylor contarán con la presencia del cantante Adam Lambert, quien fue elegido como el sucesor del intérprete de "We will rock you" para la continuidad del grupo.

El concierto de Queen en los Oscars 2019, el cual tendrá una duración de pocos minutos, llevará al escenario del Dolby Theatre los mejores éxitos del grupo en la voz de Adam Lambert. Entre la lista de canciones que sonarán en la premiación se encuentran "Bohemian Rhapsody" y "We will rock you".

Según se comenta, Brian May y Roger Taylor han realizado un mix de canciones para el deleite de los asistentes, entre los que se encuentran los nominados a los premios. Estas son las posibles canciones que tocarán en la noche del 24 de febrero.

Bohemian Rhapsody

We will rock you

We are the campions

I want to break free

Somebody to love

Keep Yourself Alive

Killer Queen

Crazy little thing called love

Don't stop me now

Another one bites the dust

*Esta es la lista corta de canciones que fueron interpretadas en la película "Bohemian Rhapsody".

¿Cuántas nominaciones tiene 'Bohemiam Rhapsody'?

Mejor Director

Mejor película

Mejor Actor

Mejor Actriz de Reparto

Mejor Actor de Reparto

Guión original

Fotografía

Edición

Maquillaje y peinado

Edición de sonido

Diseño de producción

Diseño de vestuario

Mezcla de sonido

Efectos visuales

