Duelo en la familia de Miguel y Cecilia Barraza

La pícara sonrisa que siempre los acompaña se le esfumó al comediante Miguel Barraza y a su hermana, la cantante criolla Cecilia Barraza. Y es que la madre de ambas figuras falleció la madrugada del sábado.

El deceso de doña Julia, de 95 años de edad, se produjo en el hospital Edgardo Rebagliati, donde se encontraba internada desde días atrás debido a su delicado estado de salud.

Doña Julia, quien hasta hace unos años pudo acompañar a Cecilia en el escenario, en donde no solo cantó, sino que también declamó algunos poemas, fue el gran apoyo de sus hijos para que desarrollen su carrera por la senda del arte.

Conocedora de la buena música, pues sabía tocar piano, le regaló una guitarra a Cecilia para que acompañe su canto pero la criolla confesó que nunca aprendió a tocarla.

Según se conoce, su partida se produce a pocos días de que Miguel se salvará de un infarto cerebral. “A los artistas no nos gusta que nos vean mal de salud. A mí hace tres años me dio un infarto cerebral, me puse malita, pero me recuperé”, manifestó Cecilia Barraza al comentar sobre la salud de su hermano.

Los hermanos Barraza recibieron las condolencias de sus compañeros artistas y hoy darán último adiós a doña Julia.