Pancho Cavero renuncia a Latina y deja apenados a fans con mensaje en Instagram

¡Se despide! El conductor del programa 'Los animales me importan' dejó consternados a sus fieles admiradores y televidentes al anunciar en Instagram que se va de Latina, canal al que agradeció por haberle dado un espacio dedicado a las mascotas.

"La responsabilidad social, el valor compartido y el bienestar general siempre serán nuestra prioridad. La responsabilidad social, el valor compartido y el bienestar general siempre serán nuestra prioridad", escribió en el primer y segundo párrafo el conductor de televisión en la citada red social donde cuenta con poco más de 48 mil seguidores, muchos de ellos amantes de los animales.

En otras líneas, además de dejar claro que su salida de Latina no se debió por motivos de rating, sino por otras razones. "Muchos se preguntaran por qué no saldremos más en Latina, y debemos aclarar que no fue por rating ni por el tipo de contenido, simplemente es hora de tomar otro rumbo", escribió el conductor de 'Los animales me importan'.

Pese a dejar un importante canal de televisión, Pancho Cavero se mostró con buenas vibras y reflexionó con respecto a la sonrisa. "Muchas vibras siempre y a sonreír, que con una sonrisa se puede cambiar el mundo".

Tras esta noticia, muchos de sus seguidores en Instagram manifestaron su pesar y también le desearon lo mejor en el rumbo el cual vaya emprender. Algunos usuarios consideraron que su programa sí era para 'toda la familia' y por ese motivo le extrañarán en la pantalla chica.

"No puede ser era un buen programa lo veíamos en familia estaremos atentos a tu señal buenas vibras", "Gran labor la que sigues haciendo, se va a extrañar mucho el programa. Muchos éxitos", "Voy a extrañar mucho el programa. Deseo que tengan mucho éxito en cualquier proyecto que tengan Sé que seguirán difundiendo valores y fomentando la responsabilidad para con los animales y el medio ambiente. Dios te bendiga a ti @panchocavero y a todo tu equipo", fueron algunos mensajes que recibió el conocido veterinario en la citada red social.

Mensaje de Pancho Cavero en Instagram tras su salida de Latina

Seguidores de Pancho Cavero en Instagram dejan emotivo mensaje tras la noticia





Pancho Cavero también dejó mensaje en Twitter

Pancho Cavero conversa con Coky González para el programa 'los animales me importan'

Pancho Cavero cuenta la historia de una mascota y la operación que tuvo que realizar