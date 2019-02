Patricio Parodi desmiente haber sido contratado por el Ministerio de la Producción

No se quedó callado. Patricio Parodi usó su cuenta oficial de Instagram para referirse a la supuesta suma de dinero que habría recibido por el Ministerio de la Producción para ser parte de la campaña 'MarPez - Martes de Pescado'.

"En las últimas horas viene circulando el rumor de que fui contratado para una campaña social en contra de la anemia. Dicha información es falsa, yo no he recibido dinero ni he sido participe de ello. Les pido por favor dejar de involucrarme en temas ajenos a mi persona. Saludos", escribió el participante de 'Esto e Guerra' en una historia de la red social en mención.

Por su parte, el ministerio usó su cuenta oficial de Twitter para dejar un comunicado en el que aclaró bajo que términos se logró que el guerrero haga un video de la campaña.

"La participación de los personajes públicos y deportistas en la campaña MarPez - Martes de Pescado es totalmente gratuita y voluntaria", se puede leer en las primeras líneas del comunicado.

Continuaron y especificaron que el objetivo era llegar a diferentes públicos sin discriminación. Finalmente invitaron a los usuarios de redes sociales a crear su video para continuar con la difusión de la campaña.

El escándalo comenzó cuando el periodista Alberto Ku King señaló en redes sociales que el chico reality habría recibido una cantidad mayor a los 250 mil dólares solo por hacer un video. Esta revelación conmocionó a los usuarios de Internet, quienes no dudaron en arremeter contra Patricio y la entidad pública.

"¡Nadie ve esos programas! Porque mejor no usaron un deportista calificado", "Yo creí que era una broma de redes sociales... esto demuestra una vez más la incompetencia de gente que toma decisiones en entidades del Estado", " ¿Quisiera saber la razón de la elección de este personaje para hacer este spot? ¿Cobra por hacer esto?" y " Pensé que era una broma, que era una más de los abundantes troles, pero siento vergüenza ajena", fueron algunos comentarios que se pudieron leer en el Facebook del Ministerio de la Producción.