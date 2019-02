Stephanie Valenzuela genera controversia con videoclip de su tema "Fría"

Stephanie Valenzuela mostró su nueva faceta de cantante urbana en su videoclip del tema 'Fría'. La 'chica twerking' difundió el material audiovisual el jueves 21 de febrero a través de su perfil oficial de la plataforma YouTube.

A través de Instagram, Stephanie Valenzuela publicitó su videoclip con una electrizante fotografía que le ha generado diversas reacciones en la esfera virtual.

"Yo no quería ser mala, pero las personas son decepcionantes ... mientras más confías en los hombres y más apoyo crees que recibirás, más te duele ... hoy me he vuelto 'Fría' de verdad y no quiero creer más en el amor, que solo me trajo sufrimiento", se lee el epígrafe que Stephanie Valenzuela usó para la instantánea que le dio más de 50 mil 'Me gusta' en Instagram.

El material audiovisual inicia con la siguiente descripción: "Érase una vez un mundo dominado por una heroína llamada Fría, quien podía congelar la maldad de los hombres... Y ya no eran ellos quienes jugaban con las mujeres", luego se aprecia a Stephanie Valenzuela con un aspecto de villana, que se inyecta un antídoto para no sentir dolor en el corazón.

Stephanie Valenzuela muestra su lado vulnerable de lo que le sucedió en un romance pasado y decide ser inmune a las decepciones amorosas. La cantante llora al recordar el maltrato que tuvo de su expareja y se escuda en el papel de una mujer 'Fría' para jugar con los sentimientos de los hombres, tal como lo hicieron con ella.

Rodeada de varios modelos, Stephanie Valenzuela derrochó sensualidad, seducción y talento para el canto. Las candentes escenas han remecido a los usuarios de YouTube, quienes no han dejado de comentar el nuevo videoclip.

Hace poco, Stephanie Valenzuela daba luces de la versatilidad de su talento. La 'chica twerking' deleitó a sus seguidores al cantar a capella el tema 'Eres mentirosa' de Los Destellos, preámbulo a lo que sería el lanzamiento oficial de su canción 'Fría', la cual ya tiene más de 150 mil reproducciones en poco tiempo.

Stephanie Valenzuela lanza su videoclip del tema 'Fría'