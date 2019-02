Oscar 2019: revelan lista de ganadores gracias a predicción que acierta al 95% [FOTOS]

Los premios Oscar 2019 están a un día de llevarse a cabo y existe mucha expectativa entre los fans de las películas que pugnarán por la ansiada estatuilla dorada. Pese a que hasta el momento se desconoce sobre quiénes serán los ganadores de la noche del 24 de febrero, una acertada predicción revelaría los resultados de las principales categorías.

Con intención de aliviar la ansiedad sobre cuáles serán los ganadores de los Premios Oscar, un genio matemático sacó a la luz sus predicciones que han logrado un éxito de 95% en las anteriores nominaciones.

Se trata de Ben Zauzmer un experto en la materia que se graduó de la Universidad de Harvard y ha logrado combinar su amor por el cine y los números para resolver las dudas de los cinéfilos sobre los resultados de los Oscar, los cuales reunirán a los rostros más reconocidos de la pantalla grande en una noche inolvidable.

En el 2018 el genio matemático hizo historia al lograr acertar en 20 de las 21 categorías de la noche de premios, por lo que su nivel de precisión está al 95%, un número casi exacto que lo convierte en una lista de predicción imbatible.

The Best Motion Picture of 2017 is @ShapeOfWater!! What an incredible night for math at the #Oscars!!! My model ends the night at 20/21. I'd like to thank those I worked with at @THR and @nytimes this year, and of course, I'd like to thank @TheAcademy. pic.twitter.com/wRppMtDJ4M