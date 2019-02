¿Ivana Yturbe provocó a Yahaira Plasencia con polémica foto en Instagram?

Ivana Yturbe y Jefferson Farfán se han convertido en la pareja del momento, por ello acaparan todos los medios con su romance. Tras confirmar su relación, la modelo desapareció de Instagram para evitar los comentarios y controversias; sin embargo, recientemente compartió una curiosa foto al mismo estilo de Yahaira Plasencia.

La salsera se ha convertido en blanco de críticas a raíz de su foto en diminuto bikini en el jardín de su casa que publicó en su cuenta de Instagram, provocando que los fans la comparen con las imágenes que comparte Ivana en sus redes sociales.

Tras ser consultada al respecto, Yahaira Plasencia solo atinó a sonreír a raíz de la relación que los medios intentan encontrar entre ambas. " ¡Ay Dios mío! Si pudiera irme de viaje, lo haría”, manifestó la cantante, quien dejó en claro que no hablaría de terceras personas.

Pese a las declaraciones de la cantante, una reciente fotografía compartida por Ivana Yturbe ha llamado la atención de sus seguidores, ya que la exchica reality se había mantenido alejada de las redes sociales, pero decidió compartir una imagen al mismo estilo de Yahaira Plasencia, pero realizó la captura desde la paradisíaca playa de Máncora.

Como se recuerda, actualmente Ivana Yturbe y Jefferson Farfán han formado la pareja más seguida por los medios de espectáculos; sin embargo, el futbolista salió de Perú para continuar con sus compromisos laborales.

Yahaira Plasencia reacciona ante regalos de Farfán

Tras conocerse los lujos que le da Jefferson Farfán a Ivana Yturbe, Yahaira Plasencia ha sido abordada por varios reporteros de espectáculos para que hablara sobre los presentes similares que acostumbra dar la popular 'Foquita'.

"Soltera y tranquila....Chicos, no les voy a responder de eso. No tengo nada que opinar de terceras personas, no hablo de nadie", expresó Yahaira Plasencia con el rostro de incomodidad, en la primera parte de la nota que emitió el programa 'Válgame Dios'.