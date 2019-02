Christian Domínguez responde a Arturo Chumbe por revelar infidelidad de Isabel Acevedo

Arturo Chumbe remeció la farándula al revelar la infidelidad que habría cometido la bailarina Isabel Acevedo cuando participaba en 'El Gran Show'. Sin embargo, sus palabras habrían generado gran malestar en el cantante Christian Domínguez, quien no dudó en referirse al coreógrafo con un contundente mensaje.

Como se recuerda, el coreógrafo se presentó en el programa de Andrea Llosa para una extensa entrevista donde reveló detalles de su trabajo, pero también sacó a la luz desconocidos temas para los medios de espectáculos, como fue el accidentado inicio de relación del cantante y la popular chabelita.

Arturo confesó que encontró llorando al coreógrafo tras salir a la luz que Christian e Isabel mantenían una relación sentimental. "Un día lo vi en el baño llorando, dije qué pasa, y de pronto salió que chabelita estaba con Christian. Él era el famoso y ella era la bailarina, cachudo total", confesó Chumbe sobre su colega de baile Kervin Valdizán que terminó siendo víctima de la infidelidad.

Sus palabras no fueron del agrado del cantante de cumbia, quien concedió una entrevista para Trome y despotricó contra el artista. "Cuando falta dinero o no hay chamba, el que no cae, resbala. Es lamentable que todavía haya gente así, pero qué se puede hacer. Hay una diferencia de cuando dependes de tu trabajo o dependes de otra cosa para generar ingresos. En mi casa me enseñaron a ser varón y no hablar nunca de una mujer", sentenció el intérprete sobre las declaraciones del bailarín.

Christian Domínguez dejó en claro que Arturo Chumbe está en el grupo de personas que "no valen la pena", por ello decidió no darle importancia ya que según el cantante, necesitaría hablar mal para poder figurar en la televisión. "Si fuera varón el que opina, tendría a quién encarar. Si me lo cruzo en algún momento, solo le diría: ‘qué lástima’, pero lo más probable es que no me dé cara", dijo Domínguez sobre si sucediese algún encuentro con el coreógrafo en el futuro.