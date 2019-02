Premios Oscar 2019: A qué hora y dónde ver la ceremonia de premiación

Los Premios Oscar 2019, uno de los certámenes más importante del cine, se llevará a cabo este domingo 24 de febrero en el Dolby Theatre, de Los Ángeles, Estados Unidos. Este evento rendirá homenaje a lo mejor del séptimo arte estrenado en las principales salas durante el 2018.

Luego de prescindir de animador y algunas inconvenientes previos al día principal, los organizadores de los Premios Oscar 2019 luchan para mantener la atención de la noche más importante de Hollywood, donde distintas celebridades se dan cita para derrochar glamour y sensualidad en su paso por la alfombra roja.

La película mexicana "Roma" de Alfonso Cuarón, la cual ha tenido diversos premios como los BAFTA y Globos de Oro, es una de las aclamadas de la noche con 10 candidaturas; No obstante, no es la única que compite en diversas categorías. La británica "The Favourite" de Yorgos Lanthimos también buscará alzarse con la preciada estatuilla.

Estas cintas competirán por el galardón más importante de la noche: Mejor película con "A Star Is Born", ''Green Book", "Vice", "BlacKkKlansman", ''Bohemian Rhapsody" y "Black Panther".

Hora y canal para ver los Premios Oscar 2019

CANAL: la transmisión oficial en Estados Unidos será a través de la cadena ABC. Además, los suscriptores de Hulu podrán ver la ceremonia de los Premios Oscar 2019 en Hulu Live TV y en su website.

HORA:

Estados Unidos (Nueva York): 8:00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 5:00 p.m.

Actrices nominadas a los Oscar 2019

Las nominadas como Mejor Actriz en los Premios Oscar 2019 son las siguientes:

- Yalitza Aparicio, por la película 'Roma'.

- Glenn Close, por el filme 'La buena esposa'.

- Olivia Colman, por su interpretación en 'La favorita'.

- Lady Gaga, gracias a su participación en 'Ha nacido una estrella'.

- Melissa McCarthy, por '¿Podrás perdonarme algún día?'

Datos sobre la ceremonia

Brian Tyree Henry, Michelle Yeoh, Michael B. Jordan y Elsie Fisher se suman a la lista de los presentadores que el domingo 24 de febrero estarán sobre la tarima del Teatro Dolby para entregar los Premios Oscar 2019.

Previamente ya habían sido anunciados, los intérpretes Michael Keaton, Danai Gurira, Krysten Ritter, Paul Rudd Helen Mirren y Tyler Perry como parte de la delegación de artistas que entregarán las estatuillas doradas a los actores más destacados de la industria audiovisual.

Lista completa de nominados a los Premios Oscar 2019