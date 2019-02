¿Por qué Anuel AA terminó en la cárcel?

El cantante Anuel AA se ha convertido en uno de los más exitosos intérpretes de trap y reguetón por sus temas musicales, y más aún, por su relación amorosa con Karol G, unión que inició hace unos meses y son los más mediáticos del medio artístico. Sin embargo, el puertorriqueño, de 26 años, estuvo en la cárcel hace 3 años por posesión ilícita de arma de fuego en Puerto Rico.

En el 2010, el cantante inició su carrera, pero sus canciones han sido muy criticadas por por tener contenido homofóbico, machismo y desprecio hacia las personas con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Por esta razón es que los temas de Anuel AA no sonaban en las radios comerciales de su país y otros.

El reguetonero tocó fondo en el 2016 luego de ser arrestado y condenado a 30 meses de prisión. Anuel AA fue detenido junto a otras personas cuando salían de la discoteca Tabaco & Ron Lounge en Santurce, Puerto Rico, en abril del 2016. El cantante fue acusado de posesión ilícita de arma de fuego. En su poder se le incautaron tres pistolas, una de ellas robadas, nueve cargadores y 152 municiones.

Minutos antes de entrar a prisión el intérprete de “Culpables” señaló que no quería que su hijo de tres años sintiera que lo había abandonado y se mostró arrepentido. Anuel AA aprendió la lección y su carrera artística dio un giro por completo.

“Yo le voy a demostrar a todo el mundo que no soy esa persona negativa que la gente se cree por mi música”, afirmó en el turno que le otorgó la jueza presidenta del tribunal federal de Puerto Rico. “Estoy aquí en veldá, en veldá, por creerme que me las sé to’as, por inmaduro y por empastillarme sin pensar que me iba a pasar algo malo”, agregó. Después de 10 meses de estar en prisión el juez determinó que fuera liberado por buena conducta.





