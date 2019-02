Yahaira Plasencia sorprende con reacción tras regalos de Jefferson a Ivana

Yahaira Plasencia no se salvó de las cámaras del programa 'Válgame Dios'. La salsera fue preguntada sobre los costosos regalos que recibe Ivana Yturbe por parte de Jefferson Farfán, quien estaría completamente enamorada de la ex de Mario Irivarren.

Tras conocerse los lujos que le da Jefferson Farfán a Ivana Yturbe, Yahaira Plasencia ha sido abordada por varios reporteros de espectáculos para que hablara sobre los presentes similares que acostumbra dar la popular 'Foquita'.

"Soltera y tranquila....Chicos, no les voy a responder de eso. No tengo nada que opinar de terceras personas, no hablo de nadie", expresó Yahaira Plasencia con el rostro de incomodidad, en la primera parte de la nota que emitió el programa 'Válgame Dios'.

Al ser cuestionada sobre los mismos regalos (pulseras, viajes, etc) que ofrece Jefferson Farfán y dijo lo siguiente: "No, yo no tengo nada que contar de nadie...Yo estoy tranquila, hablo de mi carrera únicamente", acotó Yahaira Plasencia con un semblante más alegre y esbozando una sonrisa frente a la intervención de la reportera.

En ese contexto, la ex de Jefferson Farfán habló sobre el nuevo tema de su amiga Daniela Darcourt, 'Señor mentira', y envió indirecta a las mujeres y hombres mentirosos.

"Chévere, súper bonita, sí me gustó. Sí, hay mujeres también que mienten, hay de todo en Perú. Fingidos y fingidas", respondió la salsera con respecto a la letra de la canción 'Señor mentira', pero, al parecer, la intervención de la intérprete de 'Tú', versión salsa, habría enviado una indirecta a los involucrados.

