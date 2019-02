Yahaira Plasencia: ¿Qué dijo sobre las románticas fotos de Ivana y Jefferson?

Yahaira Plasencia conversó con la prensa para promocionar un concierto, donde la salsera fue consultada por el nuevo romance de su ex pareja sentimental, Jefferson Farfán.

La intérprete de 'Tú' y 'Lo sabe Dios' se mostró abierta en responder todas las interrogantes sobre su carrera, pero cuando una reportera de 'Magaly TV, la firme' le consultó sobre la nueva historia de amor entre Jefferson Farfán e Ivana Yturbe, la cantante prefirió no entrar en detalles.

Ante la insistencia de la mujer de prensa y sus acompañantes, Plasencia señaló: "Chicos (por la prensa) no les puedo responder eso".

Sobre el reciente viaje del futbolista y la modelo por Dubai, Yahaira Plasencia expresó: "No hablaré de los países ahora... No hablaré de nadie y no tengo nada de qué hablar de terceras personas".

Yahaira Plasencia fue parte del desaparecido reality 'Bienvenida la tarde', pero su popularidad creció cuando la salsera confirmó una relación sentimental con el seleccionado Jefferson Farfán.

Actualmente el futbolista peruano hizo su vida lejos del Perú y tiene una relación sentimental con la modelo Ivana Yturbe, ex integrante de 'Combate' y ex enamorada de Mario Irivarren.

Ambos fueron protagonistas de unas románticas fotografías por Dubai, las mismas que fueron difundidas por el programa de Magaly Medina en ATV y posteriormente compartida por todas las distintas plataformas digitales.

Por su parte, la salsera Yahaira Plasencia tiene una recargada agenda con sus presentaciones musicales. Actualmente se encuentra soltera y lejos de los escándalos mediáticos.

Yahaira Plasencia prefirió no pronunciarse sobre Jefferson Farfán