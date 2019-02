Magaly lanza fuerte calificativo contra Tristan al conocer infidelidad a Khloé con Jordyn

Khloé Kardashian se separó de Tristan Thompson tras descubrir que el deportista le fue infiel con Jordyn Woods, la mejor amiga de Kylie Jenner, según informó TMZ. Esta noticia llegó a los medios locales lo que provocó que Magaly Medina comentara sobre el hecho en su programa. La conductora de ‘Magaly TV, la firme’ calificó como “per…” al deportista por actuar así con la madre de su hija.

“Todos el mundo saben quién es la familia Kardashian. Hoy están llorando porque una de sus hijas preferidas Khloé Kardashian fue engañada por el deportista Tristan Thompson. Él en el 2018 le engañó con dos mujeres cuando estaba embarazada… Ella dio a luz a su hija, pero cuando todos le criticaron, ella decidió cargarse el mundo por delante y perdonar a este tipo”, comentó furiosa la periodista ante las cámaras.

“Justo ayer (miércoles) se entera (Khloé) cuando este jugador, de básquet, pero no importa. Este per… ¿qué es lo que había hecho?... el domingo se fue a una fiesta y le quita los celulares a todos los que estuvieron ahí, y se pone chapar con una jovencita de 21 años, pero ¿quién era esta joven? Era nada menos que la uña y mugre de Kylie Jenner, quien es una empresaria millonaria que es dueña de Kylie Cosmetic… Ella fue la manzana de la discordia”, señaló Magaly Medina alarmada por el escándalo.

Finalmente, Magaly Medina resaltó que los casos de infidelidad ocurren en toda clase social. “Los ricos también lloran. Señores y señoras la infidelidad no solo también se da en su hogar o en la vecina, pasa en las mejores familias. Con esta familia super millonaria”, dijo Magaly Medina sobre escándalo de Khloé Kardashian y Tristan Thompson.



Khloé Kardashian dolida

"El peor dolor es ser lastimado por una persona a quien le explicaste tu dolor. Alguien tiene que oír esto... esa traición fue tu bendición. Si me preguntan por mí, dígales: 'ella fue la única persona que me amó con honestidad y la rompí'", expresó la hermana de Kylie Jenner en sus historias de Instagram. El escándalo sobre la traición de Tristan Thompson con la mejor amiga de Kylie Jenner ha generado todo tipo de reacciones en las redes, donde Jordan Woods fue blanco de crueles calificativos que no se pueden reproducir textualmente.

Jordyn Woods abandonó la casa de Kylie Jenner

De acuerdo a un testigo, Jordyn Woods habría dejado la casa de su mejor amiga Kylie Jenner. "Kylie está muy disgustada ante todo lo que está sucediendo entre Khloé y su mejor amiga Jordyn,, que es como otra hermana para ella, y no se puede creer que algo así haya sucedido, al igual que el resto de su familia", ha asegurado una fuente al portal