Kim defiende a Khloé de las críticas luego de asistir a evento tras escándalo de infidelidad

Kim Kardashian no dudó en responder aquellos detractores que atacan a su hermana Khloé Kardashian luego de la empresaria, de 34 años, asistió a un evento de un marca de ropa a pocas horas de que se diera el escándalo de infidelidad de Tristan Thompson y la amiga de Kylie Jenner, Jordyn Woods. La estadounidense habló fuerte en claro en Twitter.

Khloé Kardashian asistió a un evento de la marca de ropa PrettyLlittleThings, en Los Ángeles, USA, porque ya tenía pactado hace meses ese contrato, por lo que no podía cancelarlo por el hecho mediático por lo contrario, sino cumplía tenía que pagar una penalidad.

“Si alguien te engaña públicamente. ¿Van a salir al día siguiente?”, comentó un usuario en Twitter poniendo en duda la versión de la estrella de ‘Keeping Up With The Kardashians’. Acompañó el mensaje con un video de la llegaba la empresaria al evento. Ante esto, la esposa de Kanye West respondió fuerte y señaló que ahora Khloé Kardashian es una madre soltera por lo que debe salir a trabajar pese a los problemas.

“¿Prefieres que pierda el dinero? Una madre soltera tiene que trabajar para educar. Este fue un compromiso profesional planeado con mucha anticipación y es mejor creer que ella no está esperando a nadie para pagar sus cuentas o proporcionar a su hija”, escribió Kim Kardashian al usuario de Twitter.

