Juliana Oxenford deja contundente mensaje a los “que la llaman loca”

Juliana Oxenford habló claro y directo a sus detractores que la llaman “loca” por su manera de ejercer el periodista en las pantallas de Latina y a través de las redes sociales. La conductora de ‘90 Central’ colgó una imagen en Instagram para callar a las que la denigran por Instagram, Facebook y Twitter.

“Muchos de aquellos te llaman loca, sueñan con tener tu coraje”, se lee en la imagen que colgó en Instagram y agregó “He dicho” para de una vez por todas acabar con los malos comentarios.

La periodista de Latina muchas veces ha hecho frente a usuarios de las redes que le han insultado, pero con este mensaje sanza el tema de una vez. La publicación de Juliana Oxenford tuvo más de 3 mil ‘Me gusta’ al poco tiempo de la publicación sus fans no dejaron de apoyarlas ante los terribles comentarios que la atacan a diario.

“Te admiro loca", "Me encantó este mensaje... Gracias", "La locura dicen que se cura", "Totalmente de acuerdo", "Dicen que todos tenemos algo de locos, pero la inteligencia de un loco solo algunos. Saludos Juliana", "eres valiente y la primera mujer a quien he visto decir las cosas de forma más correcta en público... ánimos y no cambies", "Loca con decencia es mejor que cuerda sin moral, los mejores éxitos Juliana”, son algunos de los mensajes que dejaron los seguidores al ver la publicación en Instagram.





Juliana defiende a su padre



Karla Calle había cuestionado los ingresos económicos del papá de la conductora de '90 Central', poniendo en tela de juicio la procedencia del dinero. Ante lo sucedido, Juliana Oxenford sentenció que no dejará de responder, pese a que hablen de su familia.

"Esto es lo que pasa cuando no tienen por donde atacarme. En todo caso, si hay algo por investigar seré la primera en solicitarlo. Qué creías Karlita, que por ser mi familia no te iba a responder? No querida. Te equivocaste conmigo. Chaufis!", dijo la periodista en Twitter, donde dejó en claro que la información fue extraída de páginas oficiales, por lo que no se trata de dinero sucio, como lo intentaron hacer ver en Twitter.

Comparte su día a día en Instagram