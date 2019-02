Khloé reapareció en público y rompe su silencio tras infidelidad de Tristan con amiga de Kylie

Khloé Kardashian rompe su silencio tras infidelidad del padre de su hija Tristan Thompson con la amiga de Kylie Jenner, Jordyn Woods. Desde su cuenta de Instagram la protagonista de Keeping Up With The Kardashians hizo su descargo y mostró su dolor con algunas frases. Pese a la carga mediática, la hermana de Kim Kardashian asistió a un evento de la marca de ropa PrettyLlittleThings, en Los Ángeles, USA.

Mediante sus historias, Khloé Kardashian escribió algunos mensajes, aunque no dio nombres se percibe el dolor que siente en estos momentos por la traición del deportista con la joven empresaria.

"El peor dolor es ser lastimado por una persona a quien le explicaste tu dolor", fue la primera historia que compartió en Instagram. No es la primera vez que se habla de una infidelidad por parte de Tristan Thompson, pero ahora se involucró con Jordyn, que es la mejor amiga de Kylie Jenner y todas las Kardashian, prácticamente la consideraban de la familia. Es probable que la primera infidelidad del basquetbolista, Khloé lo conversó con todas. Este hecho ocurrió cuando la socialité estaba embarazada de True.

Luego Khloé Kardashian subió otra historia de Instagram en la que señala: "Alguien tiene que oír esto... esa traición fue tu bendición". Minutos después otro mensaje, que al parecer fue para la amiga de Kylie Jenner: “"Si me preguntan por mí, dígales: ella fue la única persona que me amó con honestidad y la rompí". Finalmente subió una imagen de una mujer llorando.

Hasta el momento Jordyn y Tristan no se han pronunciado al respecto, pero de acuerdo con la revista People, la joven de 21 años abandonó la casa de Kylie Jenner tras escándalo. Kylie y Jordyn fueron amigas desde la secundaria e incluso la misma Khloé la había ayudado para que se independice, pues la contrató como parte del equipo de su línea de ropa deportiva, Good American.

La familia Kardashian Jenner sigue enojada con ella y se siente traicionada por toda la polémica, ya que la consideraban parte de la familia, según una fuente confirmó a la revista People.



Aparición de Khloé en público

Infidelidad de Tristan