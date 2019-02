Yalitza Aparicio rechaza tentadora propuesta de Hollywood por increíble razón

Yalitza Aparicio, la protagonista de la película Roma y nominada a los Premios Oscar 2019, está en boca de todos tras ser una de las actrices mexicanas en destacar por su papel en la producción de Alfonso Cuarón.

Su nominación en la categoría mejor actriz, que la convierte en la primera mexicana en recibir esa distinción tras Salma Hayek, la ha colocado automáticamente en la mira de varios estudios y productores. Pese a que en su gran mayoría de intérpretes aprovechan el momento para firman diversos contratos, Yalitza Aparicio prefiere evaluar los proyectos y tomar la mejor decisión.

"He tenido muchas ofertas", indicó Yalitza Aparicio en conversación con el portal ET Online. "Pero por culpa del momento que estoy viviendo no he podido comprometerme con nada en concreto porque quiero estar segura de que podré centrarme en ello", indicó.

Yalitza Aparicio refleja un carácter tranquilo en el filme 'Roma', similar al que expone frente a lo que le sucede tras protagonizar la película de Alfonso Cuarón. La actitud de encarar las críticas y la satisfacción de estar entre las grandes estrellas de Hollywood, la actriz mexicana tiene una reñida contienda en la categoría nominada en los Premios Oscar 2019.

"Ahora tengo un estilista, su nombre es Sophie y ella tiene una larga lista de potenciales diseñadores que me vestirán", ha afirmado con total tranquilidad a pesar de que este domingo todos los ojos se posaran sobre ella y en sus compañeras cuando hagan su entrada triunfal en el Dolby Theater de Los Ángeles.

Yalitza Aparicio viene cosechando sus primeros frutos y la muestra de ello es la nominación a mejor actriz en los Premios Oscar 2019. Además, la intérprete mexicana ha sido portada de importantes revistas como: ¡Hola!, Teen Vogue, entre otras.

Yalitza Aparicio: Tráiler oficial de la película 'Roma'