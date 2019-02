Michelle Soifer lanza fuerte comentario sobre chicas de 'Esto es Guerra'

Michelle Soifer dejó fuerte mensaje en su reciente publicación de Instagram. La popular 'sol' envió indirecta a las chicas de 'Esto es Guerra', aduciendo que querrán igualarla, pero que jamás podrán reemplazarla en el reality de América TV.

"Muchas quieren hoy ser iguales, pero dejaré que lo intenten. ¡Cuando se den cuenta que no podrán, entonces volveré ! Hay reinas que se hacen y otras las hacen, pero solo algunas nacen", escribió Michelle Soifer en la citada red social.

Algunos usuarios indicaron que el mensaje fue directo para Angie Arizaga, Rosángela Espinoza y Alejandra Baigorria. Sin embargo, Michelle Soifer no puso nombres, solo acompañó su comentario con un video que resume su paso por 'Esto es Guerra'.

Tras su publicación, fanáticos de Michelle Soifer pidieron que retorne a 'Esto es Guerra', mientras que otros le pidieron un poquito de humildad en sus publicaciones.

"Michi que desubicada te veo. Un gramito de humildad no te vendría nada mal. Recuerda que también te lo recomendó Gisela Valcárcel", "Su tiempo ya pasó, ahora hay otras que brillan con luz propia, nada dura para siempre, sobre todo cuando se abusa", "Por favor, hasta a mi que no me gusta mucho la televisión, pero veo que sin ti 'Esto es Guerra' no es nada, es súper aburrido; regresa michi", "Yo quiero que vuelva Michelle Soifer a EEG y pasaría al equipo de los retadores", se leen algunos textos que le dejaron a Michelle Soifer.

En poco tiempo, el video que publicó Michelle Soifer superó las 10 mil reproducciones y decenas de mensajes que han encendido la mecha de la polémica en la esfera virtual.

Con el material audiovisual, Michelle Soifer dejó entrever que el mensaje fue directo para las chicas de 'Esto es Guerra', programa que no ha dado luces del retorno de la popular 'Sol'.

'Esto es Guerra': ¿Michelle Soifer envía indirecta a chicas reality?