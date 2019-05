Janet Barboza encara a ex de Erick Sabater en vivo [VIDEO]

Janet Barboza encaró a la modelo Giuliana Barrios, ex de Erick Sabater, en plena emisión de programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre. La popular 'rulitos' no olvidó que la guapa señorita le haya dicho que es 'una señora de avanzada edad'.

"El público no es tonto y sabe entender cuando alguien se dirige a alguien puntual. A mí no me gusta hablar de gente que no conozco, por eso es que hice un punto y aparte, y empecé a hablar de otras situaciones. Seguro en unos años serás muy famosa, serás muy conocida, pero por la legal", manifestó Janet Barboza en la vasta conversación que tuvo con la modelo.

La ex de Erick Sabater escuchó con atención todo lo que argumentó Janet Barboza, quien fue frontal y le dijo a la modelo que es una oportunista.

"Yo si siento que es un momento oportunista tuyo, porque te pones muy bonita, haces un enlace, declaras en todos los medios....Es mi opinión y te lo digo en la cara", acotó la popular 'rulitos'.

Tras las declaraciones de Janet Barboza, la modelo no pudo ocultar su ofuscación y pidió a la animadora que le repita una frase que no pudo escuchar con claridad en el enlace microondas con el programa 'Válgame Dios'.

"Yo no he venido....¿Perdóname?", expresó la ex de Erick Sabater, mientras que Rodrigo González tuvo que intervenir para aclarar la situación: "Que te lo dice en la cara, por la cámara".

Janet Barboza dejó en claro que la vida de la modelo y de su expareja no le importa en lo mínimo con contundente acotación.

"Pero has entendido ya que no me refería a ti, porque tu vida no me interesa, ¿eso ya entendiste? No me refería a ti Giuliana...Yo voy hablar de cualquier tema que a mí me interesa", agregó la animadora.

La popular 'rulitos' indicó que existen varias formas de llegar a la televisión, pero que no utilice su nombre y aproveche de ello para ingresar en Chollywood.

"Perdóname, pero es que yo no creo que esté buscando pantalla por esto", adujo la ex de Erick Sabater, respuesta que hizo replicar a Janet Barboza. "¿Y por qué estás conectada entonces si no te interesa la televisión?", cuestionó la popular 'rulitos', mientras que la modelo indicó que había sido invitada con engaños.

Al oír la respuesta de la ex de Erick Sabater, Rodrigo González, Gigi Mitre y Janet Barboza estallaron en carcajadas y se mofaron del hilarante momento, dejando entrever que la modelo estaba mintiendo.

