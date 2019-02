Hermana de Melissa Loza envía duro mensaje sobre presunto video íntimo

Spheffany Loza usó sus redes sociales para enviar un duro mensaje a quienes han viralizado un video donde aparece una mujer desnuda y la están señalando a ella como la protagonista de dicho material audiovisual.

"Hay un video que se están haciendo viral de una tipa totalmente desnuda en la playa y entiendan, no soy yo, hagan algo por su vida. ¿Por qué hay gente tan enferma que se inventa este tipo de bromas? De verdad, ni si quiera me afecta, simplemente me molesta que me estén enviando cosas que no son", se le escucha decir a la hermana de Melissa Loza.

Pero continúa: "Ni si quiera preguntarme oye eres tú, porque está demás esa pregunta. No soy yo, se ve clarito", agrega la participante de 'Esto es Guerra'.

Al parecer el video se estaría compartiendo por redes sociales, sin embargo ella ya aclaró que no le pertenece. La 'guerrera' no se ha vuelto a pronunciar al respecto.

Spheffany Loza atraviesta por un buen momento en su vida profesional, porque tras salir de b fue llamada a participar en 'Esto es Guerra', a donde llegó también Pancho Rodríguez, con quien retomó su relación sentimental.

Este fue el mensaje que envió Tepha Loza

Y fue precisamente el 14 de febrero que ambos confirmaron que habían regresado, pues el guerrero le hizo una sorpresa a la chica reality y además le dedicó unas palabras: "Te quiero mucho, te amo. Hoy me diste una sorpresa muy linda y en un rato más te sorprenderé yo", señaló Pancho durante la emisión del programa