El 'loco' Wagner aparece en Youtube con curiosa publicidad de condones

Video aparece en el canal de la 'Urraca'. El programa de Magaly Medina en ATV ha provocado que sus televidentes se fijen en los pintorescos personajes que apoyan a la conductora en la presentación de las notas. Uno de ellos es el comunicador Christian 'El loco' Wagner, quien ha cobrado notoriedad por ser la voz en off y protagonizar divertidos sketch para la cuota de humor de la nueva producción de canal 9.

El programa "Magaly TV, la firme" tiene un canal oficial en la red social YouTube en la que se publican los extractos de los mejores momentos del espacio que se emite por la señal de ATV. Un hecho curioso llamó la atención de los usuarios que pertenecen a la comunidad de Internet. Christian 'El loco' Wagner aparece en un video donde podemos verlo protagonizando una curiosa campaña para una conocida marca de condones en nuestro país.

Fiel a su estilo, el 'loco' Wagner describió el producto para hacerlo atractivos al público que mira el programa de Magaly Medina en ATV. Recordemos que el ingreso de Christian se dio junto al de la humorista 'Canchita' Centeno. Ambos eran responsables de hacer las notas divertidas en exteriores.

La 'Urraca' y el conductor de televisión protagonizaron algunos incidentes durante el programa en vivo. A la periodista no le tiembla la lengua para mandarlo a callar porque le quita concentración y no le permite desarrollar el programa con normalidad. Hasta el momento se desconoce si el comunicador seguirá trabajando con Magaly Medina o presentará su renuncia como su ex compañera 'Canchita'.

Campaña de condones

El 'loco' Wagner en el programa de Magaly Medina