Angie Arizaga: hermana de Stefano Peschiera revela qué relación tiene con modelo [VIDEO]

Angie Arizaga habría olvidado el caso de Nicola Porcella para continuar con sus compromisos laborales; sin embargo, sorprendió a los medios al lucirse con Claudia Peschiera, la hermana del velerista olímpico con el que fue vinculada hace unas semanas.

La hermana del velerista Stefano Peschiera acompañó a Angie en la inauguración de un salón de belleza, donde la joven terminó revelando cuál es la verdadera relación que la modelo de 'Esto es Guerra' mantiene con su hermano, debido a que ambos fueron vinculados sentimentalmente.

“Un día salimos todos a comer, como amigos. Mi hermano estaba en casa, fuimos en grupo y bonito. Somos amigos los tres”, comentó la hermana de Stefano Peschiera para 'América espectáculos', quien intentó dejar en claro que no existe ningún tipo de interés amoroso.

Tras ser consultada sobre lo que haría falta para que la relación entre Angie Arizaga y el deportista olímpico se concrete, Claudia contestó: “Que Stefano tenga más tiempo, es un chico ocupado y se dedica mucho a su carrera, igual que Angie. (…) Sé que hay una amistad entre todos”.

Al escuchar los comentarios de su presunta cuñada, Angie dejó en claro que no está desesperada por volver a enamorarse, ya que actualmente está enfocada en su pareja. “He salido de una relación larga (con Nicola Porcella) y ahorita busco estar sola, tranquila y enfocada en mi trabaja. Por lo menos, un año de estar soltera. No es momento de abrir mi corazón, pero no me cierro. Si llega, llegará solito”, sentenció la modelo.