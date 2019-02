Juliana Oxenford responde fuerte a colega por ventilar ingresos económicos de su padre

Juliana Oxenford volvió al ataque en su cuenta oficial de Twitter, debido a que la periodista no dudó en enviar un contundente mensaje a la periodista Karla Calle, quien puso en tela de juicio los ingresos económicos de su padre, el actor Marcelo Oxenford, en las redes sociales.

La periodista usó su cuenta de Twitter para enviar un fuerte mensaje a Karla Calle, quien la habría bloqueado en redes sociales tras responder sus ataques por cuestionar al expresidente Alan García. "Insulta a medio mundo, ataca a quienes cuestionamos a su ídolo AG y luego te bloquea. Ah, pero se dice periodista (me encantaría saber cuándo y dónde ha ejercido la carrera) y dice: “me respetas, te respeto” cuando es ella la que no hace más que insultar. Pobre chica", sentenció la periodista de Latina, quien recibió el respaldo de sus seguidores.

Sin embargo, las cosas no terminaron allí, debido a que Juliana logró conocer los comentarios que Calle publicaba en su contra gracias a las capturas realizadas por los fans, por ello Juliana Oxenford le pidió que no sea indiferente y no la bloquee, con la finalidad de poder ver sus "brillantes publicaciones" y así saber cómo responder.

Atacó a Marcelo Oxenford

Ante las duras respuestas contra los malos comentarios, Karla Calle cuestionó los ingresos económicos del papá de la conductora de '90 Central', poniendo en tela de juicio la procedencia del dinero. Ante lo sucedido, Juliana Oxenford decidió no quedarse de brazos cruzados, y dejó en claro que no dejará de responder, pese a que hablen de su familia.

"Esto es lo que pasa cuando no tienen por donde atacarme. En todo caso, si hay algo por investigar seré la primera en solicitarlo. Qué creías Karlita, que por ser mi familia no te iba a responder? No querida. Te equivocaste conmigo. Chaufis!", dijo la periodista en Twitter, donde dejó en claro que la información fue extraída de páginas oficiales, por lo que no se trata de dinero sucio, como lo intentaron hacer ver en Twitter.