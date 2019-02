Nietas de Gisela Valcárcel tienen prohibido ver "El valor de la verdad"

Respalda a su mamá. La conductora de televisión Ethel Pozo, hija de Gisela Valcárcel, dio sus primeras declaraciones tras el estreno del programa "El valor de la verdad", conducido por el periodista Beto Ortiz, el cual compite directamente con la producción de la 'Señito' en América TV. La figura de "Mi mamá cocina mejor que la tuya" manifestó que se emocionó al ver la historia de amor de Sheyla Rojas y el empresario Pedro Moral.

Ethel Pozo sigue siendo una fiel espectadora de los contenidos de América TV, y ni por curiosidad cambio de canal para ver "El valor de la verdad", el cual tuvo como invitado al chico reality Nicola Porcella, quien dio detalles de los hechos que ocurrieron en la denominada "fiesta del terror", en la que habrían drogado a dos modelos, Poly Ávila y Claudia Meza. Esta información fue reunida por diario El Popular.

Al medio citado, la hija de Gisela Valcárcel comentó por qué sus hijas no pueden ver los contenidos que emite Latina en el horario estelar del fin de semana. Por el bienestar de las menores de edad, Ethel Pozo elige que vean otros programas y no el que conduce el periodista Beto Ortiz.

“Todas las demás cosas que entiendo que suceden no las veo porque no me gustaría que mis hijas las vean tampoco. No puedo estar dando un doble discurso, quiero que en la medida de lo posible cuanto más pueda retrasar los peligros, escándalos y cosas negativas en mis hijas, puedan seguir soñando, para mí es amor, familia, ilusión, magia”

