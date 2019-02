“Me solidarizo con las afectadas en la fiesta de Asia”

Natalie Vértiz tuvo palabras de solidaridad para Claudia Meza, la actual Miss Trujillo, quien recientemente denunció e hizo público que fue drogada y sufrió un intento de violación en la llamada ‘fiesta del terror’ en la que participaron algunos integrantes del reality ‘Esto es guerra’.

“Claudia Meza ha sido valiente al hacer público y denunciar lo que le tocó vivir. De mi parte solo puedo decir que me solidarizo con ella y con todas las personas que se vieron afectadas en esa fiesta, creo que entre mujeres nos tenemos que apoyar”, dijo.

“No puedo hacer más comentarios sobre la fiesta porque no sé exactamente qué es lo que pasó y por eso prefiero no opinar, pero espero que la justicia se encargue de esclarecer los hechos”, añadió.

Por otro lado, la Miss Perú Universo 2012 se refirió a su retiro de la pantalla chica.

“No me he retirado del todo, no lo siento así porque sigo con mis campañas y me mantengo conectada al público a través de las redes. Pero he decidido este año dedicarme a mi crecimiento profesional, estoy con clases de canto y de actuación preparándome para lo que pueda venir en el futuro”, contó.

“Recibí propuestas buenas a las que me dio pena decir que no, pero siento que es momento de anteponer mis proyectos personales. El que no arriesga, no gana”.❖