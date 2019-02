Magaly Medina asegura no estar asustada por amenaza de Nicola Porcella de demandarla [VIDEO]

Nicola Porcella estuvo el último martes en el programa de Mónica Cabrejos para hablar de los detalles de la denominada 'fiesta del terror'. El ex 'guerrero' no pudo evitar referirse a Magaly Medina, quien fue la primera en destapar el escándalo y hablar con Poly Ávila y Claudia Meza, quienes denunciaron haber sido drogadas la madrugada del 26 de enero, en la fiesta a la que también asistió el chico reality.

El exparticipante de 'Esto es Guerra' señaló que Magaly Medina solo había utilizado el caso para hacer rating y no porque quisiera hacer justicia. Además volvió a repetir que demandará a la conductora de televisión por haberlo señalado como coautor de los hechos ocurridos en la 'fiesta del terror'.

Estas declaraciones no fueron ajenas a la conductora de 'Magaly TV, la fime', quien usó un bloque de su programa para responderle al ex 'guerrero'. "Que nos demanden a los periodistas son gajes del oficio, creo que acá hay muchas declaraciones ligeras [...] El día que nos encontremos en Palacio de Justicia, y nos veamos las caras, se visionará video por video, minuto a minuto, y yo preguntaré en qué momento yo di a entender lo que dices", señaló Magaly.

Aprovechó de dejar en claro que ella no le teme a Nicola Porcella, ni a sus amenazas. "Yo no tengo 21 años y no estoy desamparada para que alguien me asuste, me aterre y me este haciendo la pila", reveló.

Finalmente dijo que en todo caso su único delito habría sido creerle a las víctimas.

Estas fueron las declaraciones de Magaly Medina