Nicola Porcella envía lanza amenaza contra Magaly Medina por comentarios en su contra

Nicola Porcella continúa en el ojo de la tormenta a raíz de estar relacionado con la 'fiesta del terror', donde las modelos Claudia Meza y Poly Ávila denunciaron que fueron drogadas con una extraña sustancia en sus bebidas. A raíz de lo sucedido, Magaly Medina no dudó en hablar al respecto y actualmente están involucrados en un enfrentamiento legal por los comentarios vertidos en su programa.

Como se recuerda, el guerrero fue señalado por la Miss Trujillo por ser la persona que le insistió a beber el alcohol que habría tenido la droga mezclada, provocando que su nombre quede involucrado en el controversial caso de intento de abuso sexual.

Hoy Nicola se presentó en el programa de Mónica Cabrejos con la intención de seguir contando detalles de lo sucedido e intentar limpiar su nombre. El ex integrante de 'Esto es Guerra' no dudó en lanzar un certero mensaje contra Magaly Medina, amenazando que hará pagar a todas las personas que mancharon su nombre.

"Me estoy yendo contra un monstruo que tiene años en televisión, que me va a doblar en plata que va a poder hacer un montón de cosas no me importa. Acá hay una verdad, yo voy a utilizar todo lo que tenga para limpiar mi nombre", comentó firme el guerrero sobre el proceso contra Magaly Medina.

Nicola reveló que se puso a llorar por las repercusiones del caso en la vida de su hijo, por ello dejó en claro que continuará con todas sus pruebas para demostrar que está limpio. "Yo voy a llegar hasta el último, no me importan que tenga que vender mi departamento o lo que deba hacer, pero van a pagar los que tengan que pagar por esto, sentenció Nicola Porcella.

